В ПФР назвали самых старых работающих пенсионеров России

Cотрудники Пенсионного Фонда России сообщили,что самыми старыми работающими пенсионерами в России являются пять человек, которые преодолели столетний рубеж.

Фото: Fotosom.ru/Коммерсантъ

По данным ПФР, трое из них проживают в Москве, один - в Московской области, ещё один - в Краснодарском крае.

В фонде добавили, что за упомянутых россиян в ПФР поступают соответствующие страховые взносы.

Издание ранее сообщало о том, что россияне могут лишиться страховых пенсий. Уже были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Как не попасть в подобную историю, "Правде.Ру" рассказал председатель сенатского комитета по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Читайте больше:

Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию

Глава Минтруда рассказал о снижении пенсий

Найден способ увеличить пенсию на 10000 рублей