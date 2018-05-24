Cотрудники Пенсионного Фонда России сообщили,что самыми старыми работающими пенсионерами в России являются пять человек, которые преодолели столетний рубеж.
По данным ПФР, трое из них проживают в Москве, один - в Московской области, ещё один - в Краснодарском крае.
В фонде добавили, что за упомянутых россиян в ПФР поступают соответствующие страховые взносы.
Издание ранее сообщало о том, что россияне могут лишиться страховых пенсий. Уже были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Как не попасть в подобную историю, "Правде.Ру" рассказал председатель сенатского комитета по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
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Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
В 1950-е годы в США, среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Её суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок.