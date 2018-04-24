Завидуй, провинция: московские учителя получают 100-тысячные зарплаты

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина озвучил среднюю зарплату учителей. В первом квартале текущего года она превысила 89 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Нижняя граница зарплаты учителя, работающего на полную ставку, составляет 68 тысяч рублей. Те преподаватели, чьи ученики достигают выдающихся результатов, получают от 110 до 120 тысяч рублей в месяц.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России за год средняя зарплата учителей выросла на 700 рублей и составила 33,3 тысячи рублей. Эти цифры значатся в докладе правительства о реализации госполитики в сфере образования за 2016 год, документ опубликован на сайте кабмина.

Зарплаты преподавателей вузов выросли на 4,3 тысячи рублей: с 50,7 тысячи до 55 тысяч рублей. Зарплата педагогов дополнительного образования увеличилась на 1,2 тысячи рублей и составила 28 тысяч рублей.

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