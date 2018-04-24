В Москве придумали новую кару за исполнение санкций США

Госдума обсуждает возможность ввести административные штрафы для компаний, соблюдающих антироссийские санкции на территории России. Они будут достаточно высокими, сообщает "Интерфакс".

Сейчас вопрос обсуждается в нижней палате парламента, не исключается возможность введения уголовного преследования за исполнение американских ограничительных мер, но она возможна только для физлиц.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России предлагают запретить исполнение санкций США на территории страны и даже привлекать за это к уголовной ответственности. С таким предложением выступил спикер ГД Вячеслав Володин.

Володин пояснил, что "правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств".

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