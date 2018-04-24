Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Москве придумали новую кару за исполнение санкций США

Экономика

Госдума обсуждает возможность ввести административные штрафы для компаний, соблюдающих антироссийские санкции на территории России. Они будут достаточно высокими, сообщает "Интерфакс".

В Москве придумали новую кару за исполнение санкций США. В Москве придумали новую кару за исполнение санкций США

Сейчас вопрос обсуждается в нижней палате парламента, не исключается возможность введения уголовного преследования за исполнение американских ограничительных мер, но она возможна только для физлиц.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России предлагают запретить исполнение санкций США на территории страны и даже привлекать за это к уголовной ответственности. С таким предложением выступил спикер ГД Вячеслав Володин.

Володин пояснил, что "правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств".

Читайте также:

Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции

За и против: названы варианты болезненного ответа России на санкции США

Путин выдвинул США ультиматум: Снять санкции и отменить список Магнитского

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Евгений Федоров: Курс доллара — это санкции США
Темы санкции госдума административные штрафы
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 24.04 эстетичны
ЯМЭФ-2018
Мурат Дударев: Закрытые комбинированные паевые инвестиционные фонды и их преимущества в бизнесе
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Найдено неожиданное свойство аспирина
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Новости Все >
Россия предупредила Украину о "Майдане зробитчан"
В Москве придумали новую кару за исполнение санкций США
Квартиры рядом с новыми станциями метро дорожают
Откуда у бедных россиян все больше "свободных денег"
National Interest назвал настоящую причину критики ПВО России
Украина запретит российским судам заплывать даже в реки
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Здравоохранение
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Здравоохранение
Найдено неожиданное свойство аспирина
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Соцсети
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Силовые структуры
"Фавориты" против "Томагавков": закроет ли Россия небо Сирии
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Российское кино
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Евросоюз
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 24.04 эстетичны Соломон Соловьев Игорь Буккер Трагедии в воздухе: как все начиналось Игорь Буккер Дарья Касьянова Топ-5 десертов-фриков Дарья Касьянова
Комментарии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
СМИ: Венгрия сорвала заседание комиссии НАТО-Украина
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Найдено неожиданное свойство аспирина
Теракт в Торонто: опубликованы подробности и настоящие причины
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
"Пинок Путина": что именно даст России указ на 10 триллионов рублей
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Украина запретит российским судам заплывать даже в реки
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался