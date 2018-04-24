Откуда у бедных россиян все больше "свободных денег"

Cоциологи холдинга "Ромир" пришли к выводу, что у россиян в марте стало больше "свободных денег".

Согласно исследованию , их общий объем достиг 20,2 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 7,4%.

В настоящее время на рекордно высоком уровне остается и средний объем "свободных средств". Квартальный показатель составляет 19,5 тыс. руб.

Напомним, индекс свободных денег вычисляется как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Хотя в телеграм-канале "Доктор прописал" по этому поводу пояснили, что "как и любой макро-показатель, индекс свободных денег несколько лукавит. Если изучать его не в «среднем по больнице», а более детально, выясниться: в городах-миллионниках значение индекса составило 26,6 тысячи рублей. В городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек - 13,2 тысячи рублей. Сильное экономическое расслоение общества не дает права говорить об улучшении жизни "среднего" россиянина по макро-показателям. Если одни питаются отборной говядиной, а другие капустными листьями, это не значит, что "в среднем" все едят голубцы".

Тем временем, согласно исследованиям, реальные доходы россиян падают. Жители страны вынуждены тратить меньше. В итоге - урезаются расходы на образование и медицину.

По данным мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, более высокая доля населения по сравнению с предыдущими годами сокращает расходы по таким важным направлениям, как приобретение лекарств (25,9% в ноябре 2016 года против 19,4% год назад) и оплата образовательных услуг (36,2% против 24,3%)

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