Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Пинок Путина": что именно даст России указ на 10 триллионов рублей

Экономика

В России после инаугурации президента 7 мая будет подписан указ, касающийся развития системы здравоохранения и инфраструктуры. На эти цели планируется дополнительно потратить около 10 трлн рублей, пишет Bloomberg.

"Пинок Путина": что именно даст России указ на 10 триллионов рублей. Пинок Путина: что именно даст России указ на 10 триллионов руб
Фото: mil.ru

Цифра появилась недавно и может быть пересмотрена. Основные траты запланированы после 2020 года. Однако, собеседники издания заявляют, что для этого урежут расходы в других областях и будут искать другие источники доходов. В частности, для этого повысят налоги и введут новый 4%-ный налог на продажи. Но эта мера пока не одобрена.

Указанные расходы входят в перечень поручений Владимира Путина, который был обнародован по итогам послания президента Федеральному собранию. Администрация президента должна подготовить указы по "повышению уровня жизни граждан, устойчивому росту их реальны​х доходов" и "росту уровня пенсий выше инфляции и снижению вдвое уровня бедности в стране".

Также по аналогии с указами 2012 года должны быть разработаны новые "национальные цели". Они будут касаться образования, здравоохранения, строительства жилья, дорог и малого бизнеса.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заметила, что для реализации этих целей необходим рост экономики на 4% в год. А "существующие сегодня программы не охватывают ресурсы регионов".

Источники средств на вышеуказанные программы в указах называться не будут. Но часть расходов будет осуществляться за счет сокращения трат, например, на оборону или за счет перераспределения бюджетных средств. На исполнение указов могут пойти дополнительные доходы бюджета. Проведение же налогового маневра для всей экономики за 2019-2020 гг. могло бы увеличить доходы бюджета почти на 450 млрд рублей. Еще один возможный источник доходов — повышение пенсионного возраста. В зависимости от того, насколько значительным оно будет, бюджет сможет сэкономить 0,1-0,2% ВВП к 2050 г.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что учреждения здравоохранения Смоленской области задолжали поставщикам медикаментов и коммунальным службам более 1,2 миллиарда рублей. Главврачи больниц стоят перед непростой дилеммой — платить зарплаты сотрудникам или закупать лекарства? В кризисной ситуации большинство выбирают третий вариант — наращивать долг.

Читайте также:

Социальное государство без бесплатной медицины?

В регионах не хватает денег на здравоохранение

Страховая медицина выгодна только чиновникам

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Денег в России на медицину не хватит?
Темы указ деньги
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 24.04 эстетичны
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Силовые структуры
"Фавориты" против "Томагавков": закроет ли Россия небо Сирии
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Найдено неожиданное свойство аспирина
"Нам все врут!": известный радиолюбитель увидел на Марсе огромное озеро
Новости Все >
Украина запретит российским судам заплывать даже в реки
Аренда элитных квартир в Москве снизилась до 650 тыс. рублей
"Пинок Путина": что именно даст России указ на 10 триллионов рублей
Сенатор США признал смену чужих режимов "силой и митингами"
Коллекторы готовят "год ада" должникам по микрозаймам
Регионы скупают столичную недвижимость
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Здравоохранение
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Здравоохранение
Найдено неожиданное свойство аспирина
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем

Главы МИД G7 свое итоговое заявление намерены выдержать  в жестких тонах в отношении внешней политики России.

"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Соцсети
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Силовые структуры
"Фавориты" против "Томагавков": закроет ли Россия небо Сирии
Российское кино
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"

Нина Дорошина, главная героиня фильма "Любовь и голуби", умерла в возрасте 83 лет.

"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Евросоюз
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 24.04 эстетичны Соломон Соловьев Игорь Буккер Трагедии в воздухе: как все начиналось Игорь Буккер Дарья Касьянова Топ-5 десертов-фриков Дарья Касьянова
Комментарии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Скорую" запретят вызывать без повода
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
1 мая решится судьба антироссийских санкций
"Нужно только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Западные СМИ удивила неуязвимость России перед санкциями
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался