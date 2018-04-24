"Пинок Путина": что именно даст России указ на 10 триллионов рублей

В России после инаугурации президента 7 мая будет подписан указ, касающийся развития системы здравоохранения и инфраструктуры. На эти цели планируется дополнительно потратить около 10 трлн рублей, пишет Bloomberg.

Фото: mil.ru

Цифра появилась недавно и может быть пересмотрена. Основные траты запланированы после 2020 года. Однако, собеседники издания заявляют, что для этого урежут расходы в других областях и будут искать другие источники доходов. В частности, для этого повысят налоги и введут новый 4%-ный налог на продажи. Но эта мера пока не одобрена.

Указанные расходы входят в перечень поручений Владимира Путина, который был обнародован по итогам послания президента Федеральному собранию. Администрация президента должна подготовить указы по "повышению уровня жизни граждан, устойчивому росту их реальны​х доходов" и "росту уровня пенсий выше инфляции и снижению вдвое уровня бедности в стране".

Также по аналогии с указами 2012 года должны быть разработаны новые "национальные цели". Они будут касаться образования, здравоохранения, строительства жилья, дорог и малого бизнеса.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заметила, что для реализации этих целей необходим рост экономики на 4% в год. А "существующие сегодня программы не охватывают ресурсы регионов".

Источники средств на вышеуказанные программы в указах называться не будут. Но часть расходов будет осуществляться за счет сокращения трат, например, на оборону или за счет перераспределения бюджетных средств. На исполнение указов могут пойти дополнительные доходы бюджета. Проведение же налогового маневра для всей экономики за 2019-2020 гг. могло бы увеличить доходы бюджета почти на 450 млрд рублей. Еще один возможный источник доходов — повышение пенсионного возраста. В зависимости от того, насколько значительным оно будет, бюджет сможет сэкономить 0,1-0,2% ВВП к 2050 г.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что учреждения здравоохранения Смоленской области задолжали поставщикам медикаментов и коммунальным службам более 1,2 миллиарда рублей. Главврачи больниц стоят перед непростой дилеммой — платить зарплаты сотрудникам или закупать лекарства? В кризисной ситуации большинство выбирают третий вариант — наращивать долг.

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