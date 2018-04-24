Cпециалисты Росстата сообщили, что мужчины в России работают в среднем на три часа в неделю больше, чем женщины.
По данным экспертов, многое в работоспособности россиян зависит от семейного статуса. Среди мужчин больше всех трудятся женатые, а среди женщин - разведенные.
Объясняется это сложившимися в обществе стереотипами: женщина заботится о детях и доме, а мужчина о доходах. В Росстате отметили, что россияне трудились в прошлом году по 38,1 часа в неделю.
Выяснилось также, что среди мужчин больше всех работают женатые (39,5 часа). Меньше - разведенные (39,2) и холостые (39). Быстрее всего уходят с работы вдовцы (38,1).
У женщин ситуация другая - чаще всего работают разведенные (37,8), потом - незамужние (37,4) и вдовы (36,4). Отмечается, что семейные женщины находятся на рабочем месте меньше всех (36,2).
Напомним, в Трудовом кодексе прописано, что нормальной продолжительностью рабочего времени считается 40 часов в неделю. Обычно россияне работаю немного больше: 4,4% от 41 до 50 часов в неделю, 1,5% - свыше 51 часа.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что каждый второй участник опроса ВЦИОМ рассказал о том, что сегодня молодому специалисту сложнее найти работу, чем несколько лет назад. По мнению 13 процентов опрошенных, сложнее всего выпускникам вузов устроиться по специальности, а 40 процентов участников опроса отметили, что бывшим студентам все труднее найти высокооплачиваемую работу.
Читайте больше:
Все больше россиян сидят без работы после вуза
В Крым массово едут москвичи и гастарбайтеры
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Главы МИД G7 свое итоговое заявление намерены выдержать в жестких тонах в отношении внешней политики России.
Нина Дорошина, главная героиня фильма "Любовь и голуби", умерла в возрасте 83 лет.
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?