Самыми трудолюбивыми оказались "женатики" и "разведенки"

Cпециалисты Росстата сообщили, что мужчины в России работают в среднем на три часа в неделю больше, чем женщины.

По данным экспертов, многое в работоспособности россиян зависит от семейного статуса. Среди мужчин больше всех трудятся женатые, а среди женщин - разведенные.

Объясняется это сложившимися в обществе стереотипами: женщина заботится о детях и доме, а мужчина о доходах. В Росстате отметили, что россияне трудились в прошлом году по 38,1 часа в неделю.

Выяснилось также, что среди мужчин больше всех работают женатые (39,5 часа). Меньше - разведенные (39,2) и холостые (39). Быстрее всего уходят с работы вдовцы (38,1).

У женщин ситуация другая - чаще всего работают разведенные (37,8), потом - незамужние (37,4) и вдовы (36,4). Отмечается, что семейные женщины находятся на рабочем месте меньше всех (36,2).

Напомним, в Трудовом кодексе прописано, что нормальной продолжительностью рабочего времени считается 40 часов в неделю. Обычно россияне работаю немного больше: 4,4% от 41 до 50 часов в неделю, 1,5% - свыше 51 часа.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что каждый второй участник опроса ВЦИОМ рассказал о том, что сегодня молодому специалисту сложнее найти работу, чем несколько лет назад. По мнению 13 процентов опрошенных, сложнее всего выпускникам вузов устроиться по специальности, а 40 процентов участников опроса отметили, что бывшим студентам все труднее найти высокооплачиваемую работу.

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