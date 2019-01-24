Власти планируют разморозить цены на бензин

Пролонгации соглашения о заморозке цен на бензин в этом году не будет. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на источник в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. В правительстве считают, что существенного подорожания топлива в наступившем году не произойдет.

Ограничению роста цен должно способствовать увеличение объемов его продаж на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Сейчас производители топлива обязаны продавать через биржу не менее 10% его объема. В марте, после прекращения действия соглашения о заморозке, этот норматив вырастет до 15%. Фактически производители реализуют через биржу около 20% топлива. Но когда этот показатель опускается ниже 15%, цены на бензин резко возрастают.

При этом, опрошенные изданием эксперты сомневаются, что увеличение биржевых продаж способно остановить рост цен, поскольку он вызван главным образом увеличением акцизов на бензин и рублевой цены нефти.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о заметном подорожании цены на топливо в ряде российских регионов с начала года.

Источник фото: "Правда.Ру"

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