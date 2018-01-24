Доллар рухнул после заявления главы Минфина США

Западные СМИ сообщили о резком снижении курса доллара по отношению к мировым валютам. Это произошло после заявления в Давосе на форме министра финансов США Стивена Мнучина, сообщает MarketWatch.

Глава американского Минфина заявил, что слабый доллар хорош для внутренней экономики — и реакция не заставила себя ждать. Курс евро на бирже в Нью-Йорке поднялся с 1,23 доллара до 1,24 доллара за единицу. Фунт стерлингов вырос на 1,07 единиц и стал торговаться на уровне 1,41 доллара, что на 0,12 больше, чем до сообщения Мнучина.

Индекс ICE DXY, который измеряет соотношение доллара к основным мировым валютам снизился на 0,5% до 89,67 пунктов. Это самый низкий показатель с декабря 2014 года.

Московская биржа показала повышение курса рубля: доллар сейчас стоит 56,33 рубля. Причем, эксперты заверяют, что снижение курса доллара продолжится, так как он не ощущает своей поддержки.

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