Роскачество обнаружило бактерии и скрытые ингредиенты в чизбургерах сетей

Роскачество проверило чизбургеры из 20 крупнейших сетей быстрого питания. В продукции пяти компаний обнаружили бактерии группы кишечных палочек, а в семи марках зафиксировали нарушения микробиологических норм.
Специалисты оценивали товары по 488 показателям. В образцах сетей BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский" нашли отклонения от технических регламентов. В пяти из этих брендов (кроме "Бюро" и "Dostaевского") подтвердили наличие кишечной палочки.
Во всех семи марках с нарушениями количество микроорганизмов превысило норму, в ряде случаев — более чем в 15 раз. Также в продукции "Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка", BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up обнаружили растительные компоненты, не указанные в составе.
"Гистология выявила наличие ДНК курицы в десяти образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. Однако намеренно курицу в фарш никто не добавлял, её количество можно определить как "следовое" — результат использования одного и того же оборудования для изготовления широкого ассортимента мясной продукции", — рассказали в Роскачестве.
|Статус продукции
|Сети / Бренды
|Соответствуют стандартам (претендуют на Знак качества)
|"Вкусно — и точка", Burger King, Steak it easy
|Кишечная палочка и микробиологические нарушения
|BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up, Torro Grill
|Нарушения регламентов по микробиологии
|"Бюро", "Dostaевский"
|Несоответствие состава (лишние компоненты)
|"Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка" и др.
Сведения о нарушениях передали в Роспотребнадзор. Производители уже начали внутренние проверки.
Подобные проблемы с безопасностью продуктов фиксируют и на региональном уровне. В апреле организация "Общественный контроль" проверила 13 марок творога в магазинах Санкт-Петербурга. Безопасными признали только четыре бренда: "Пискарёвский", "Зелёный берег", "Приневское" и "Ермолино".
В трех образцах творога нашли кишечную палочку, а пять продуктов оказались фальсификатом из-за заниженного процента жира. Содержание дрожжей в некоторых упаковках превышало норму в десятки раз. Россельхознадзор аннулировал ветдокументы на часть партий и отозвал декларации о соответствии.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.