Роскачество обнаружило бактерии и скрытые ингредиенты в чизбургерах сетей

Роскачество проверило чизбургеры из 20 крупнейших сетей быстрого питания. В продукции пяти компаний обнаружили бактерии группы кишечных палочек, а в семи марках зафиксировали нарушения микробиологических норм.

Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены Мужчина ест бургер в ресторане фастфуда

Специалисты оценивали товары по 488 показателям. В образцах сетей BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский" нашли отклонения от технических регламентов. В пяти из этих брендов (кроме "Бюро" и "Dostaевского") подтвердили наличие кишечной палочки.

Во всех семи марках с нарушениями количество микроорганизмов превысило норму, в ряде случаев — более чем в 15 раз. Также в продукции "Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка", BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up обнаружили растительные компоненты, не указанные в составе.

"Гистология выявила наличие ДНК курицы в десяти образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. Однако намеренно курицу в фарш никто не добавлял, её количество можно определить как "следовое" — результат использования одного и того же оборудования для изготовления широкого ассортимента мясной продукции", — рассказали в Роскачестве.

Статус продукции Сети / Бренды Соответствуют стандартам (претендуют на Знак качества) "Вкусно — и точка", Burger King, Steak it easy Кишечная палочка и микробиологические нарушения BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up, Torro Grill Нарушения регламентов по микробиологии "Бюро", "Dostaевский" Несоответствие состава (лишние компоненты) "Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка" и др.

Сведения о нарушениях передали в Роспотребнадзор. Производители уже начали внутренние проверки.

Подобные проблемы с безопасностью продуктов фиксируют и на региональном уровне. В апреле организация "Общественный контроль" проверила 13 марок творога в магазинах Санкт-Петербурга. Безопасными признали только четыре бренда: "Пискарёвский", "Зелёный берег", "Приневское" и "Ермолино".

В трех образцах творога нашли кишечную палочку, а пять продуктов оказались фальсификатом из-за заниженного процента жира. Содержание дрожжей в некоторых упаковках превышало норму в десятки раз. Россельхознадзор аннулировал ветдокументы на часть партий и отозвал декларации о соответствии.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова