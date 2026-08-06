Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена приоритетов ударила по трудоголизму: брак с оперной дивой перестроил быт Алексея Воробьёва
Резкое падение давления в жару: простые способы быстро вернуть нормы без таблеток
Абитуриенты из 40 регионов России подали документы в университеты Хабаровского края
Автомобильные опции: как культура фастфуда в США повлияла на современные интерьеры машин
Жители Владимирской области перевели мошенникам 7,5 миллиона рублей за сутки
Воздушные пышки из стакана кефира: пышное тесто на сковороде за считаные минуты
Роскошная жизнь превратилась в проблему: финансовый дефицит вынудил Аллу Пугачёву сменить планы
Завод Ярославский картон обновит станки за счет господдержки
Новые дорожные камеры в Ростове-на-Дону выявляют отсутствие ремней безопасности и полисов ОСАГО

КАМАЗ возглавил список регистраций новых грузовых автомобилей в Москве

Экономика

В июне 2026 года в Москве зарегистрировали 1251 новый грузовой автомобиль. Это на 15,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года, однако по сравнению с маем рынок просел на 1,4%. На столицу пришлось 31,91% всех регистраций грузовиков в России.

Камаз
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей ААВ., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Камаз

Российские бренды вытесняют импорт

Основной тренд месяца — смена структуры спроса. Согласно данным "Автостат Инфо", объем регистраций отечественных марок вырос на 55% и составил 656 машин против 422 годом ранее. Доля российских брендов в московском сегменте увеличилась с 39% до 52%.

Параллельно зафиксировано снижение показателей иностранных марок на 10%. Количество регистраций импортной техники упало с 661 до 595 автомобилей, а их рыночная доля сократилась с 61% до 48%.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что перераспределение долей в пользу локальных производителей указывает на изменение стратегий закупок транспортных компаний и адаптацию рынка к текущим условиям предложения.

Лидеры сегмента и модели

Первое место по количеству регистраций занял КАМАЗ с 433 автомобилями. В топ лидеров также вошли китайские бренды Dongfeng (172 ед.) и Sitrak (85 ед.), а также МАЗ (80 ед.).

Марка Количество регистраций (июнь 2026)
КАМАЗ 433
Dongfeng 172
Sitrak 85
МАЗ 80
FAW 68
ГАЗ 67

Среди конкретных моделей лидером стал КАМАЗ-65115 6x4: число его регистраций выросло с 41 до 117 машин, что увеличило долю модели на рынке Москвы с 3,8% до 9,4%. Также зафиксирован рост спроса на Dongfeng DFH (до 91 ед.), Dongfeng GX (с 3 до 66 ед.) и КАМАЗ-5490 4x2 (на 107%, до 62 ед.).

По мнению аналитиков "Автостат Инфо", текущая динамика свидетельствует не о полном восстановлении рынка, а о выходе из спада, сопровождающемся пересмотром состава лидеров.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Военные новости
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Амбиции посла в Лондоне Залужного выявили критическую уязвимость Украины Любовь Степушова Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Смена приоритетов ударила по трудоголизму: брак с оперной дивой перестроил быт Алексея Воробьёва
Резкое падение давления в жару: простые способы быстро вернуть нормы без таблеток
Абитуриенты из 40 регионов России подали документы в университеты Хабаровского края
Автомобильные опции: как культура фастфуда в США повлияла на современные интерьеры машин
Жители Владимирской области перевели мошенникам 7,5 миллиона рублей за сутки
Воздушные пышки из стакана кефира: пышное тесто на сковороде за считаные минуты
Роскошная жизнь превратилась в проблему: финансовый дефицит вынудил Аллу Пугачёву сменить планы
Завод Ярославский картон обновит станки за счет господдержки
Новые дорожные камеры в Ростове-на-Дону выявляют отсутствие ремней безопасности и полисов ОСАГО
В Коми зафиксировали возбудители боррелиоза в 43,4% исследованных клещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.