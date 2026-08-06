КАМАЗ возглавил список регистраций новых грузовых автомобилей в Москве

В июне 2026 года в Москве зарегистрировали 1251 новый грузовой автомобиль. Это на 15,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года, однако по сравнению с маем рынок просел на 1,4%. На столицу пришлось 31,91% всех регистраций грузовиков в России.

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Российские бренды вытесняют импорт

Основной тренд месяца — смена структуры спроса. Согласно данным "Автостат Инфо", объем регистраций отечественных марок вырос на 55% и составил 656 машин против 422 годом ранее. Доля российских брендов в московском сегменте увеличилась с 39% до 52%.

Параллельно зафиксировано снижение показателей иностранных марок на 10%. Количество регистраций импортной техники упало с 661 до 595 автомобилей, а их рыночная доля сократилась с 61% до 48%.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что перераспределение долей в пользу локальных производителей указывает на изменение стратегий закупок транспортных компаний и адаптацию рынка к текущим условиям предложения.

Лидеры сегмента и модели

Первое место по количеству регистраций занял КАМАЗ с 433 автомобилями. В топ лидеров также вошли китайские бренды Dongfeng (172 ед.) и Sitrak (85 ед.), а также МАЗ (80 ед.).

Марка Количество регистраций (июнь 2026) КАМАЗ 433 Dongfeng 172 Sitrak 85 МАЗ 80 FAW 68 ГАЗ 67

Среди конкретных моделей лидером стал КАМАЗ-65115 6x4: число его регистраций выросло с 41 до 117 машин, что увеличило долю модели на рынке Москвы с 3,8% до 9,4%. Также зафиксирован рост спроса на Dongfeng DFH (до 91 ед.), Dongfeng GX (с 3 до 66 ед.) и КАМАЗ-5490 4x2 (на 107%, до 62 ед.).

По мнению аналитиков "Автостат Инфо", текущая динамика свидетельствует не о полном восстановлении рынка, а о выходе из спада, сопровождающемся пересмотром состава лидеров.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто