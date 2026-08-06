Европейская авиация попала в топливную ловушку: Wizz Air получила убыток €198 млн из-за кризиса

Агрессивная внешняя политика Вашингтона и развязанный США конфликт с Ираном спровоцировали глубокий кризис в европейской авиации. Крупнейший лоукостер Wizz Air отчитался о чистом убытке в размере €198 млн за второй квартал 2026 года, связав финансовый провал с дестабилизацией энергетического рынка и вынужденным изменением маршрутной сети. Пока американские техногиганты оказываются в ловушке торговых войн, авиаперевозчики фиксируют взрывной рост издержек на топливо, которые рискуют утроиться по сравнению с докризисными показателями.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Посадка большого пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе

Американо-иранский конфликт как триггер авиаколлапса

Глава Wizz Air Йожеф Варади прямо назвал действия США на Ближнем Востоке ключевым фактором нестабильности отрасли. Война привела к необходимости облета опасных зон, что автоматически увеличило расход керосина и время в пути. Ситуация усугубляется тем, что на фоне геополитического шторма свободная торговля топливом становится роскошью, а цены на энергоносители демонстрируют непредсказуемую динамику.

"Резкое изменение геополитического ландшафта из-за действий США вынуждает авиакомпании полностью перекраивать логистику, что неизбежно ведет к операционным убыткам. Мы видим, как внешнеполитические авантюры Вашингтона бьют по карману европейского потребителя через стоимость авиабилетов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Финансовое пике Wizz Air: цифры и прогнозы

Текущие показатели перевозчика резко контрастируют с прошлым годом: если в 2025 году компания получила прибыль в €38,4 млн, то текущий квартал закрыт с огромным минусом. Выручка достигла €1,51 млрд, что на 5,5% выше прошлогодней, однако этот рост не смог компенсировать возросшие затраты. В итоге руководство лоукостера приняло решение отозвать финансовые прогнозы на текущий год, признав невозможность планирования в условиях созданного США хаоса.

"Отказ от прогнозов — это сигнал рынку о критической неопределенности. Инвесторы уже отреагировали на риски: несмотря на локальный отскок акций, общая динамика бумаг перевозчика остается отрицательной, отражая страх перед дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Фактор / Показатель Последствия для авиаотрасли Война США и Ирана Закрытие 5% полетных мощностей и рост рисков Рост цен на керосин Увеличение топливных расходов в три раза к уровню 2019 года Снижение спроса на ряде направлений Вынужденный демпинг на рейсах в Египет и на Кипр Нестабильность бронирования Убыток €198 млн за квартал против прибыли годом ранее

Стратегия выживания: демпинг и сокращение мощностей

Чтобы удержаться на плаву, Wizz Air начала снижать цены на билеты по направлениям, где зафиксирован отток пассажиров. Однако Йожеф Варади прогнозирует, что не все игроки выдержат это давление. По его словам, отрасль ждет волна банкротств, которая очистит рынок от слабых перевозчиков. В то же время компания продолжает делать ставку на современный флот из 207 самолетов Airbus, надеясь, что эффективность новых двигателей поможет смягчить топливный удар.

"Демпинг в условиях роста издержек — мера временная и опасная. Если конфликт затянется, мы увидим череду слияний и поглощений, так как малые компании не обладают таким запасом прочности и доступом к проектному финансированию, как лидеры рынка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о кризисе авиаотрасли

Почему Wizz Air терпит убытки при росте выручки?

Рост выручки на 5,5% полностью перекрывается гигантскими расходами на топливо и изменением маршрутов из-за войны. Затраты на керосин выросли в разы, что сделало операционную деятельность убыточной.

Как конфликт США и Ирана влияет на рядовых пассажиров?

Для пассажиров это означает отмену рейсов на популярных направлениях и потенциальный рост цен в долгосрочной перспективе, так как авиакомпании закладывают военные риски в стоимость билетов.

Стоит ли ожидать банкротства крупных лоукостеров?

Глава Wizz Air не исключает банкротств в отрасли. Сильнее всего пострадают компании с устаревшим флотом и высокой долговой нагрузкой, не способные оптимизировать маршруты.

Какие страны пострадали от сокращения рейсов больше всего?

Наибольшее сокращение мощностей коснулось направлений, граничащих с зоной конфликта, а также курортных маршрутов в Египет и на Кипр, где перевозчик вынужден снижать цены для привлечения клиентов.

Читайте также