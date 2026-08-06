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Россияне начали массово выводить деньги из банков: финансовые организации уже готовят ответный ход

Экономика

Рост объемов кредитования на фоне массового снятия наличных является временной балансировкой рынка, считает доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. В беседе с Pravda.Ru эксперт разъяснил причины текущей финансовой динамики и оценил риски для банковского сектора.

Деньги
Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Деньги

Ранее сообщалось, что в июле россияне забрали из банков 643 млрд рублей. Данный показатель на 43% превысил значения июня, став рекордным приростом с начала 2026 года. На этом фоне банковская система России столкнулась с необходимостью корректировки приоритетов в работе с частными клиентами.

По мнению Исмаилова, нынешняя ситуация обусловлена сочетанием нескольких факторов, включая эффект низкой базы после сокращения льготных ипотечных программ. Текущий подъем кредитной активности во многом лишь компенсирует предшествующий спад. Одновременно с этим технические сложности и изменение денежно-кредитной политики спровоцировали отток наличных из касс и счетов организаций.

"Отток средств из банков во многом связан с перебоями в работе интернета. Многие столкнулись с невозможностью оплатить товар на кассе или перевести деньги. Поэтому доля наличных платежей в последние месяцы значительно выросла", — пояснил он.

Экономист подчеркнул, что снижение ключевой ставки естественным образом отразилось на привлекательности классических инструментов сбережения. В таких условиях инвесторы находят способы сохранить капитал вне банковских депозитов, выбирая более доходные активы. Однако кредитные организации уже начали реагировать на вызовы, пересматривая свои бизнес-модели для возврата ликвидности.

"Это комплекс взаимосвязанных факторов. Пока говорить об опасности преждевременно. Для банков риски складываются из других обстоятельств — резервирования и норм достаточности капитала", — отметил Исмаилов.

Дополнительное давление на сектор оказывает регулятор. В частности, Банк России ужесточит требования к формированию резервов и оценке платежеспособности клиентов. Несмотря на это, доступность кредитов может сохраниться на приемлемом уровне при условии сохранения контроля над рыночными процессами. Специалист резюмировал, что текущее положение дел логично и не несет системных угроз при должном надзоре со стороны ЦБ.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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