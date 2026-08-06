Правительство РФ продлило разрешение на продажу бензина класса Евро-2 до 1 июля 2027 года

Правительство России продлило разрешение на производство и продажу бензина экологического класса Евро-2 до 1 июля 2027 года. Обязательный стандарт Евро-5 действует в стране с 2021 года, однако для части нефтепереработки и отраслей сохранён переходный режим.
Главное отличие Евро-2 от Евро-5 — содержание серы: до 50 мг/кг против не более 10 мг/кг. Доля ароматических углеводородов в Евро-2 допускается до 42% против 35% в Евро-5. Повышенная сернистость ускоряет коррозию элементов выхлопной системы и отравляет каталитический нейтрализатор, что ведёт к росту токсичности выхлопа и выходу блока за пределы гарантийного ресурса.
Автомобили, сертифицированные под Евро-5 (все новые легковые с 2021 года), рассчитаны на топливо с низкой серой. Использование Евро-2 в таких двигателях повышает расход топлива, снижает мощность и рискует преждевременным выходом катализатора из строя. Производители в инструкциях указывают минимально допустимый класс топлива — не ниже Евро-5.
Исключение действует для определённых регионов и промышленных потребителей, где логистика поставок Евро-5 экономически нецелесообразна или технически сложна. Для частных автовладельцев на заправках массового сегмента топливо Евро-2 встречается крайне редко — сетевые АЗС давно перешли на Евро-5. Риск наполнить бак устаревшим стандартом выше на небольших самостоятельных заправках в отдалённых районах.
Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что разрешение Евро-2 до 2027 года — это календарный предел переходного периода, а не сигнал к возвращению старого топлива на массовый рынок. Дилеры и сервисы уже фиксируют случаи повреждения катализаторов именно из-за сернистого бензина, что выходит за рамки гарантии.
После 1 июля 2027 года производство и реализация бензина Евро-2 на территории РФ запрещается полностью. До этой даты владельцы современных автомобилей должны ориентироваться только на Евро-5, исключая риск дорогостоящего ремонта выхлопной системы и потери экологических характеристик машины.
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