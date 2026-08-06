Правительство РФ продлило разрешение на продажу бензина класса Евро-2 до 1 июля 2027 года

Правительство России продлило разрешение на производство и продажу бензина экологического класса Евро-2 до 1 июля 2027 года. Обязательный стандарт Евро-5 действует в стране с 2021 года, однако для части нефтепереработки и отраслей сохранён переходный режим.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Главное отличие Евро-2 от Евро-5 — содержание серы: до 50 мг/кг против не более 10 мг/кг. Доля ароматических углеводородов в Евро-2 допускается до 42% против 35% в Евро-5. Повышенная сернистость ускоряет коррозию элементов выхлопной системы и отравляет каталитический нейтрализатор, что ведёт к росту токсичности выхлопа и выходу блока за пределы гарантийного ресурса.

Автомобили, сертифицированные под Евро-5 (все новые легковые с 2021 года), рассчитаны на топливо с низкой серой. Использование Евро-2 в таких двигателях повышает расход топлива, снижает мощность и рискует преждевременным выходом катализатора из строя. Производители в инструкциях указывают минимально допустимый класс топлива — не ниже Евро-5.

Кому и зачем нужен Евро-2

Исключение действует для определённых регионов и промышленных потребителей, где логистика поставок Евро-5 экономически нецелесообразна или технически сложна. Для частных автовладельцев на заправках массового сегмента топливо Евро-2 встречается крайне редко — сетевые АЗС давно перешли на Евро-5. Риск наполнить бак устаревшим стандартом выше на небольших самостоятельных заправках в отдалённых районах.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что разрешение Евро-2 до 2027 года — это календарный предел переходного периода, а не сигнал к возвращению старого топлива на массовый рынок. Дилеры и сервисы уже фиксируют случаи повреждения катализаторов именно из-за сернистого бензина, что выходит за рамки гарантии.

Что проверить владельцу

В инструкции к автомобилю — минимально допустимый экологический класс бензина.

На пистолете заправки — указание класса топлива (Евро-5 или выше).

При подозрении на некачественный бензин — сохранить чек и пробу топлива для возможного претензионного процесса.

После 1 июля 2027 года производство и реализация бензина Евро-2 на территории РФ запрещается полностью. До этой даты владельцы современных автомобилей должны ориентироваться только на Евро-5, исключая риск дорогостоящего ремонта выхлопной системы и потери экологических характеристик машины.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто