Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимая схема экспатов в Таиланде рухнула: пограничный контроль ввел жесткий лимит на посещение
Масштабная программа модернизации сельской медицины охватит шесть районов Саратовской области
Жизнь больше не будет прежней: состояние сосудов Аллы Пугачёвой осложнило путь к выздоровлению
Металл буквально отказывается гнить: кузов китайского внедорожника выдержал пытку соляным туманом
В бассейне «Лазурный» установили чашу из нержавеющей стали и систему «Антиутоп»
В Кировской области объявили ракетную опасность утром 6 августа
Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила обновленный капот и систему отопления
В Тульской области запустили новый автобусный маршрут в поселок Берёзовский
Транспортный инцидент в Хабаровске: задержка рейса Москва — Владивосток оставила ребенка без связи

Правительство РФ продлило разрешение на продажу бензина класса Евро-2 до 1 июля 2027 года

Экономика » Сырье » Нефть

Правительство России продлило разрешение на производство и продажу бензина экологического класса Евро-2 до 1 июля 2027 года. Обязательный стандарт Евро-5 действует в стране с 2021 года, однако для части нефтепереработки и отраслей сохранён переходный режим.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Главное отличие Евро-2 от Евро-5 — содержание серы: до 50 мг/кг против не более 10 мг/кг. Доля ароматических углеводородов в Евро-2 допускается до 42% против 35% в Евро-5. Повышенная сернистость ускоряет коррозию элементов выхлопной системы и отравляет каталитический нейтрализатор, что ведёт к росту токсичности выхлопа и выходу блока за пределы гарантийного ресурса.

Автомобили, сертифицированные под Евро-5 (все новые легковые с 2021 года), рассчитаны на топливо с низкой серой. Использование Евро-2 в таких двигателях повышает расход топлива, снижает мощность и рискует преждевременным выходом катализатора из строя. Производители в инструкциях указывают минимально допустимый класс топлива — не ниже Евро-5.

Кому и зачем нужен Евро-2

Исключение действует для определённых регионов и промышленных потребителей, где логистика поставок Евро-5 экономически нецелесообразна или технически сложна. Для частных автовладельцев на заправках массового сегмента топливо Евро-2 встречается крайне редко — сетевые АЗС давно перешли на Евро-5. Риск наполнить бак устаревшим стандартом выше на небольших самостоятельных заправках в отдалённых районах.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что разрешение Евро-2 до 2027 года — это календарный предел переходного периода, а не сигнал к возвращению старого топлива на массовый рынок. Дилеры и сервисы уже фиксируют случаи повреждения катализаторов именно из-за сернистого бензина, что выходит за рамки гарантии.

Что проверить владельцу

  • В инструкции к автомобилю — минимально допустимый экологический класс бензина.
  • На пистолете заправки — указание класса топлива (Евро-5 или выше).
  • При подозрении на некачественный бензин — сохранить чек и пробу топлива для возможного претензионного процесса.

После 1 июля 2027 года производство и реализация бензина Евро-2 на территории РФ запрещается полностью. До этой даты владельцы современных автомобилей должны ориентироваться только на Евро-5, исключая риск дорогостоящего ремонта выхлопной системы и потери экологических характеристик машины.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Военные новости
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Любимая схема экспатов в Таиланде рухнула: пограничный контроль ввел жесткий лимит на посещение
Масштабная программа модернизации сельской медицины охватит шесть районов Саратовской области
Жизнь больше не будет прежней: состояние сосудов Аллы Пугачёвой осложнило путь к выздоровлению
Металл буквально отказывается гнить: кузов китайского внедорожника выдержал пытку соляным туманом
В бассейне «Лазурный» установили чашу из нержавеющей стали и систему «Антиутоп»
В Кировской области объявили ракетную опасность утром 6 августа
Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила обновленный капот и систему отопления
В Тульской области запустили новый автобусный маршрут в поселок Берёзовский
Транспортный инцидент в Хабаровске: задержка рейса Москва — Владивосток оставила ребенка без связи
Почти 400 доноров помогли пациентам больницы скорой помощи в Петрозаводске
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.