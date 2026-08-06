Цены на основные овощи в России пошли вниз. По данным Росстата, за последнюю неделю заметно подешевели продукты, которые сейчас активно собирают с полей.
Для жителей Астраханской области и других южных регионов такая динамика привычна: с началом сезона урожая местные производители выводят на рынки больше продукции, что сбивает стоимость.
|Товар / Категория
|Изменение цены
|Капуста
|-3,3%
|Картофель
|-2,5%
|Морковь
|-2,3%
|Помидоры
|-2,2%
|Свекла
|-1,4%
|Репчатый лук
|-1,0%
Не все продукты питания стали доступнее. Подорожала гречневая крупа (+1,4%), сахар (+1,2%), мясо курицы (+0,9%), пшено (+0,6%) и свинина (+0,5%).
Рост цен затронул и сферу услуг, а также непродовольственный сектор. Сильнее всего подорожали железнодорожные перевозки и мобильная связь — почти на 29%. Ремонт автомобилей стал дороже на 15,6%.
Общий фон инфляции остается напряженным. Центробанк ожидает, что к концу сентября годовой показатель роста цен в стране достигнет 6,3%.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.