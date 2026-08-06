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Полки магазинов подешевели: массовый сбор овощей заставил ценники в России пойти вниз

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Цены на основные овощи в России пошли вниз. По данным Росстата, за последнюю неделю заметно подешевели продукты, которые сейчас активно собирают с полей.

Покупатели в отделе овощей супермаркета с тележкой и калькулятором
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Покупатели в отделе овощей супермаркета с тележкой и калькулятором

Для жителей Астраханской области и других южных регионов такая динамика привычна: с началом сезона урожая местные производители выводят на рынки больше продукции, что сбивает стоимость.

Товар / Категория Изменение цены
Капуста -3,3%
Картофель -2,5%
Морковь -2,3%
Помидоры -2,2%
Свекла -1,4%
Репчатый лук -1,0%

Не все продукты питания стали доступнее. Подорожала гречневая крупа (+1,4%), сахар (+1,2%), мясо курицы (+0,9%), пшено (+0,6%) и свинина (+0,5%).

Рост цен затронул и сферу услуг, а также непродовольственный сектор. Сильнее всего подорожали железнодорожные перевозки и мобильная связь — почти на 29%. Ремонт автомобилей стал дороже на 15,6%.

Общий фон инфляции остается напряженным. Центробанк ожидает, что к концу сентября годовой показатель роста цен в стране достигнет 6,3%.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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