Производство низкоклассного бензина в России продлили до июля 2027 года

Российские автозаправки обяжут указывать экологический класс топлива в доступной для водителей форме. Мера позволит владельцам транспорта самостоятельно выбирать между бензином классов "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5" непосредственно при заправке, сообщили в Минэнерго РФ.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензин в пробирке

Сроки использования низкоклассного топлива

Необходимость маркировки связана с тем, что правительство РФ продлило разрешение на производство и продажу бензина классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4" до июля 2027 года. В Минэнерго пояснили, что это временная антикризисная мера для предотвращения дефицита и обеспечения стабильных поставок топлива на внутренний рынок.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что использование топлива с более низким экологическим классом увеличивает нагрузку на систему очистки выхлопных газов и может привести к ускоренному загрязнению моторного масла из-за повышенного содержания серы и других примесей.

Риски для современных двигателей

Для владельцев новых автомобилей использование топлива ниже "Евро-5" может потребовать корректировки регламента обслуживания. В частности, китайский бренд Bestune уже обновил рекомендации для российских клиентов: при эксплуатации бензина класса "Евро-3" производитель советует сократить интервалы замены масла и сменить тип используемого смазочного материала.

Экспертный комментарий: "Топливо низких классов содержит больше вредных примесей, которые в процессе сгорания образуют более агрессивные отложения на поршнях и клапанах, что напрямую влияет на ресурс двигателя", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев