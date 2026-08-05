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Правительство РФ разрешило выпуск бензина классов Евро-2 и Евро-3 до июля 2027 года

Экономика » Сырье » Нефть

Российское правительство временно смягчило экологические требования к моторному топливу, разрешив производство и продажу бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года. Эта мера призвана защитить внутренний рынок от возможного дефицита и стабилизировать поставки в условиях технологической перестройки нефтеперерабатывающих заводов и изменения логистических маршрутов. Решение кабинета министров фактически расширяет доступный ассортимент горючего на АЗС, сохраняя при этом контроль за качеством продукции через обязательное информирование потребителей.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

Возвращение низких классов: зачем это нужно экономике

Согласно новому постановлению правительства, выпуск и обращение бензина устаревших экологических стандартов легализованы на ближайшие три года. Ранее в России действовал жесткий регламент, допускающий только класс К5 (аналог Евро-5). Однако необходимость поддерживать бесперебойную работу транспортной системы заставила власти пойти на временные уступки. Одновременно с этим кабмин отменил предыдущее решение, касавшееся использования специфического топлива с высоким содержанием серы, фактически заменив его более понятной линейкой стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4.

"Возврат к выпуску топлива более низких экологических классов — это прагматичный шаг, позволяющий задействовать мощности НПЗ, которые временно не могут производить Евро-5 из-за нехватки импортных присадок или комплектующих. Это предотвратит необоснованную стоимость бензина и обеспечит физическое наличие товара на региональных нефтебазах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Что изменится для автовладельцев на заправках

Основным требованием к АЗС станет прозрачность. Компании обязаны размещать наглядные информационные таблички, чтобы водители понимали, какой экологический класс топлива поступает в бак. Это критически важно для владельцев современных иномарок, чьи двигатели чувствительны к качеству очистки. В то же время для коммерческого транспорта и старой техники появление более дешевых аналогов может стать позитивным фактором, снижающим издержки на логистику.

"Для потребителя ключевым риском остается долгосрочный ресурс двигателя, но в моменте расширение предложения на рынке сбивает панику. Важно, чтобы государство жестко контролировало соответствие заявленного класса реальному составу, иначе мы увидим рост теневого сегмента", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Технологический маневр и борьба с дефицитом

В Минэнерго акцентируют внимание на том, что экологическая повестка не снимается с контроля, а лишь ставится на паузу. Маневр позволяет НПЗ проводить плановые ремонты и модернизацию без риска оставить регионы без горючего. Учитывая, что цены на дизель и бензин на мировых рынках остаются волатильными, насыщение внутреннего рынка любым доступным топливом становится приоритетом национальной безопасности. Это особенно актуально на фоне затянувшейся перестройки логистических цепочек, из-за которых поставки высокотехнологичного оборудования для нефтехимии могут задерживаться.

"Любое ограничение предложения в текущих условиях ведет к спекуляциям. Разрешение на Евро-2 и Евро-3 — это демпфер, который гасит потенциальные шоки. Главное, что это решение временное, и отрасль сохраняет ориентир на возвращение к мировым экологическим стандартам к 2027 году", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и рекомендации
Разрешение Евро-2, 3, 4 Насыщение рынка, предотвращение дефицита в регионах
Обязательная маркировка на АЗС Возможность выбора для водителей, защита двигателей современных авто
Отмена спецрежима для К5 с серой Унификация стандартов, упрощение контроля качества горючего

Ответы на популярные вопросы о новых правилах продажи бензина

1. Можно ли заправлять современную иномарку бензином Евро-2 или Евро-3?

Технически это возможно, но крайне нежелательно. Низкие экологические классы подразумевают повышенное содержание серы и других примесей, которые быстро выводят из строя катализаторы и системы впрыска современных двигателей. Рекомендуется использовать только Евро-5, если это предусмотрено производителем.

2. Станет ли бензин низких классов дешевле?

Теоретически производство такого топлива обходится дешевле, однако конечная цена на АЗС будет зависеть от рыночной конъюнктуры и региональной логистики. Основная цель меры — наличие топлива как такового, а не радикальное снижение цены.

3. Как узнать, какой класс бензина продают на конкретной заправке?

По новому постановлению, владельцы АЗС обязаны разместить информацию об экологическом классе в доступном для клиента месте — обычно это наклейки на топливораздаточных колонках или информация на стендах.

4. Не приведет ли это к ухудшению экологической обстановки в городах?

Временный характер меры и сохранение производства Евро-5 позволяют минимизировать негативный эффект. Основной объем потребления в крупных мегаполисах по-прежнему будет приходиться на топливо высокого класса, тогда как Евро-2 и 3 направят преимущественно в промышленный и аграрный секторы.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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