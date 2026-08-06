Американские техногиганты в ловушке: КНР начала тотальную зачистку рынка от софта и железа США

Пекин перешел к активной фазе торгового противостояния с Вашингтоном, введя жесткие ограничения на экспорт беспилотных технологий и начав расследование против американских технологических гигантов. Решение министерства коммерции КНР стало ответом на санкционное давление США в отношении китайских производителей дронов и обвинения по ситуации в Синьцзяне. Новые правила "поштучной проверки" экспорта БПЛА могут серьезно затормозить американские программы производства беспилотников, которые по-прежнему критически зависят от китайских комплектующих и сырья.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Дроновая блокада: Пекин перекрывает поставки

С 5 августа министерство коммерции КНР аннулировало упрощенный режим лицензирования для поставок беспилотников и их компонентов в США. Теперь каждая единица товара двойного назначения подвергается строгой проверке на предмет национальной безопасности. Это прямой ответ на попытки Федеральной комиссии по связи (FCC) США полностью запретить продукцию DJI — мирового лидера, занимающего до 90% американского коммерческого рынка БПЛА.

"Китай обладает уникальными рычагами давления в сфере микроэлектроники и специализированных материалов. Ограничение экспорта комплектующих ударит по США гораздо больнее, чем любые тарифные пошлины, так как американская промышленность не имеет замкнутого цикла производства малых дронов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтон пытается диверсифицировать поставки, обращаясь к ресурсам Латинской Америки, однако отсутствие дешевой компонентной базы делает американские аналоги неконкурентоспособными. В условиях, когда западные державы вынуждены тратить огромные средства на обслуживание госдолга, субсидирование собственного производства БПЛА становится для США непосильной задачей.

Уйгурский вопрос и санкционный ответ

Вторым ударом стали симметричные санкции Пекина против американских компаний, занимающихся аудитом цепочек поставок и условий труда. Под ограничения попали Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies и ряд других организаций, помогавших Вашингтону реализовывать закон о "принудительном труде уйгуров". Пекин категорически отвергает обвинения в геноциде и переходит к блокировке деятельности тех, кто продвигает эти тезисы на экономическом уровне.

"Любые попытки вмешательства во внутренние дела через механизмы комплаенса теперь будут пресекаться блокировкой доступа на китайский рынок. Для сервисных компаний из США это означает потерю крупнейшего региона присутствия и невозможность ведения аудита на местах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Под прицелом HP и Microsoft: расследование по офисной технике

Впервые в истории китайские власти инициировали расследование в отношении импортируемого офисного оборудования, использующего иностранное программное обеспечение. Под угрозой оказались позиции HP и Microsoft. Проверка касается угроз национальной безопасности и может привести к полному вытеснению американского софта и "железа" из государственного и корпоративного сектора КНР.

Меры Китая Последствия для США Контроль экспорта компонентов БПЛА Остановка сборки дронов, рост дефицита комплектующих Санкции против аудиторских компаний Разрыв цепочек поставок, невозможность проверки импорта из КНР Расследование против IT-гигантов Риск потери миллиардных доходов Microsoft и HP на рынке Китая

Политические маневры перед встречей Си и Трампа

Обострение происходит на фоне подготовки к визиту Си Цзиньпина в США в сентябре 2026 года. Пекин демонстрирует, что не намерен идти на односторонние уступки, несмотря на важность американского рынка для китайского экспорта. Вашингтону приходится балансировать: с одной стороны — желание сдержать технологический рост Китая, с другой — страх перед ростом цен и хаосом в логистике, который уже наблюдается, например, из-за кризиса морских перевозок.

"Дональду Трампу крайне невыгодна полномасштабная торговая война в преддверии выборов в конгресс. Рост инфляции из-за дефицита электроники и комплектующих может обрушить его рейтинги, поэтому Пекин бьет в самые чувствительные точки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о торговой войне КНР и США

Как новые ограничения Китая повлияют на стоимость гаджетов?

Ужесточение контроля за экспортом компонентов БПЛА и микросхем неизбежно приведет к росту себестоимости электроники в США. Поскольку альтернативные цепочки поставок дороже китайских, конечные потребители увидят рост цен на 15-20% в течение года.

Смогут ли США быстро заменить китайские дроны своими?

Нет, на данный момент у США нет полного цикла производства малых беспилотников. Потребуется минимум 3-5 лет и колоссальные инвестиции для создания базы, сопоставимой с китайской DJI.

Что будет с компаниями Microsoft и HP в Китае?

Начатое расследование по нацбезопасности может закончиться предписанием заменить иностранное ПО на китайские аналоги в госсекторе, что лишит американские корпорации значительной части прибыли.

Почему Китай ответил именно сейчас?

Пекин выбрал момент максимальной уязвимости администрации США перед выборами, используя накопленные за годы антисанкционные инструменты для демонстрации силы перед сентябрьским саммитом.

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