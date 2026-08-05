Конец свободной торговли бензином: монополизация биржи вынудила малый бизнес пойти на крайние меры

Российский топливный рынок стоит на пороге масштабной трансформации: независимые трейдеры, обеспечивающие топливом частные АЗС и региональную логистику, рискуют оказаться вне игры. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) фиксируется аномальный рост активности структур, тесно связанных с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК). Такое перераспределение сил может привести к монополизации оптовых каналов и создать угрозу для стабильного снабжения отдаленных регионов, где именно малый бизнес традиционно закрывает потребности в горючем.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извините, топлива нет - заправочная станция

Смена караула на бирже: кто заменяет независимых игроков

В последние месяцы ландшафт биржевых торгов нефтепродуктами существенно изменился. По данным участников рынка, на лидирующие позиции вышли новые крупные структуры, которые ранее предпочитали внебиржевой сегмент. Эксперты связывают этих игроков с крупнейшими нефтепроизводителями страны. Происходит постепенное замещение классических посредников компаниями, которые фактически являются "продолжением" добывающих корпораций.

"Концентрация торговых потоков в руках компаний, аффилированных с производителями, снижает гибкость рынка. Мы наблюдаем процесс, при котором независимый сегмент теряет доступ к ресурсу на равных условиях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такая ситуация создает давление на частные автозаправочные станции, которые не имеют собственной нефтепереработки и зависят от оптовых закупок. Если раньше они могли выбирать между предложениями десятков трейдеров, то теперь рынок сужается до нескольких мега-игроков. Это происходит на фоне общей нестабильности, когда дефицит топлива заставляет менять правила игры даже крупных потребителей в лице агрегаторов такси.

Риски для логистики: к чему приведет уход частных трейдеров

Независимые трейдеры выполняли в экономике топливного рынка специфическую сервисную функцию, которую трудно быстро передать крупным корпорациям. Речь идет о дроблении крупных партий, организации доставки в труднодоступные районы и финансировании запасов на нефтебазах. Вытеснение этих участников грозит разрывом сложившихся логистических цепочек.

"Уход малых трейдеров — это удар по региональной логистике. Крупные компании неохотно работают с мелкими объемами и сложными маршрутами, что может спровоцировать локальные перебои с поставками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Влияние на конечные цены и доступность топлива

Для конечного потребителя на АЗС смена игроков на бирже может обернуться снижением конкуренции. Хотя крупные сети часто держат цены ниже за счет субсидирования, исчезновение частных заправок в небольших городах приведет к физическому отсутствию альтернативы. Аналогичные процессы трансформации происходят и в других секторах, например, когда Минфин увеличивает закупки золота, влияя на общую валютную устойчивость и косвенно — на себестоимость импортных компонентов для НПЗ.

"Стабильность цен на стелах АЗС напрямую зависит от прозрачности оптового звена. Когда рынок монополизируется, риски резких ценовых скачков возрастают, так как механизмы рыночного саморегулирования перестают работать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Изменение на рынке Последствия и риски Вытеснение независимых трейдеров Снижение конкуренции в оптовом сегменте и риск дефицита на частных АЗС Рост доли компаний при ВИНК Усиление контроля производителей над распределением топлива и ценообразованием Разрушение мелкой логистики Трудности со снабжением удаленных и сельских районов качественным горючим

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Зачем нужны независимые трейдеры, если есть крупные нефтяные компании? Они выполняют роль "капилляров" экономики: выкупают большие объемы горючего, хранят его и развозят мелкими партиями туда, куда крупным холдингам ехать невыгодно. Без них малый бизнес и аграрии могут остаться без оперативных поставок. Подорожает ли бензин из-за ухода посредников? Напрямую — нет, так как цены на АЗС регулируются государством. Однако это может привести к закрытию частных заправок, где цены часто были ниже, чем в брендовых сетях из-за меньших накладных расходов. Как это отразится на качестве топлива? Существует риск, что без конкуренции в регионах потребители столкнутся с отсутствием выбора. Однако контроль за качеством на биржевых торгах остается жестким вне зависимости от владельца компании-продавца. Что делать владельцам частных АЗС в новой реальности? Предпринимателям придется искать способы прямой кооперации или входить в партнерские программы с крупными игроками, так как свободный рынок биржевого ресурса становится все более закрытым для мелкого опта.

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