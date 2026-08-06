Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше чем сторожевые псы: 6 пород кошек, которые превратят дом в неприступную крепость
Реальная экономия топлива: обманчивые методы и скрытые резервы
Детям из Амурской области присудили компенсацию за 164 часа отсутствия воды
В Якутии начали оценивать ущерб от разлива реки Яна в поселках
Число пациентов с высокотехнологичной медпомощью в Хабаровском крае выросло втрое
Хрустящие венгерские лангоши с чесноком: тающее тесто сводит с ума пряным вкусом
Разборка Haval Jolion до каркаса: что на самом деле прячет бюджетный кроссовер
Затяжная сырость превращает крыжовник в пепел: спасём сладкие ягоды за вечер
От панка до вечной базы: как стильно носить легендарную косуху в этом сезоне

Старые связи дороже денег: General Motors и SAIC закрепили свои позиции в Китае до 2047 года

Экономика » Производство » Автопром

General Motors и китайская SAIC Motor продлили соглашение о создании совместного предприятия (СП) на 20 лет. Партнерство, действующее с 1997 года, теперь рассчитано до 2047 года. За время работы СП выпустило и поставило на рынок более 20 млн автомобилей.

SAIC H5
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SAIC H5

Смена стратегии и фокус на электромобили

В рамках обновленных условий SAIC-GM сокращает число представленных в Китае брендов, сосредоточившись исключительно на Buick и Cadillac. Основным вектором развития станет выпуск новых энергетических транспортных средств (NEV). До 2030 года предприятие обязалось запустить минимум 30 моделей такого типа.

Технологической базой станет архитектура Xiao Yao, разработанная под руководством китайских специалистов. На этой платформе создана линейка Electra — премиальный суббренд Buick, представленный в 2025 году. Модельный ряд Electra уже включает седаны, кроссоверы и минивэны с различными типами привода: полностью электрическими (BEV), плагин-гибридами (PHEV) и электромобилями с последовательным гибридом (EREV).

Наибольший спрос показала модель E7, продажи которой в первый месяц превысили 10 тыс. единиц. Эта машина станет первым премиальным NEV от совместного предприятия, который выйдет на международные рынки; экспорт в отдельные страны запланирован на октябрь.

"Перенос центра разработки технологий в Китай и сужение портфеля брендов до двух премиальных марок говорит о попытке GM адаптироваться к локальному рынку, где традиционные американские марки теряют позиции перед лицом китайских электромобилей", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Финансовые показатели и цепочки поставок

Параллельно с продлением СП General Motors корректирует свои финансовые ожидания и логистику компонентов. По итогам второго квартала 2026 года выручка компании выросла на 1,9% и составила $48,02 млрд. Скорректированная операционная прибыль (EBIT) увеличилась на 29,8% до $3,94 млрд, что подняло маржу EBIT с 6,4% до 8,2%. При этом чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, снизилась на 31,1% в годовом исчислении и составила $1,30 млрд.

Для обеспечения серийного выпуска и стабильных поставок GM заключила стратегическое соглашение с Micron Technology. Контракт гарантирует долгосрочные поставки модулей памяти и хранилищ данных, необходимых для производства современных автомобилей.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Новости спорта
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Пермский край
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Японское качество по цене Лады: старт продаж компактного седана изменил расклад в эконом-классе
Отходя от сухого минимализма: 6 ключевых трендов сезона осень–зима 2026/27
Старые связи дороже денег: General Motors и SAIC закрепили свои позиции в Китае до 2047 года
Французский шарм на вашем участке: создаём объёмный цветник из гортензий, хвои и многолетников
АвтоВАЗ создаст 100 тысяч рабочих мест для развития производства
Руки перестанут дрожать уже на первой неделе: как научиться отжиматься с нуля за 30 дней
Сладкие, как мед, и крупные: 3 десертных сорта голубики для высадки на дачном участке осенью
Без боли и проглатывания зондов: как аудиозапись кишечника поможет лечить депрессию и РПП
Мозг внезапно отказывается бороться: японские ученые нашли виновника фатальной потери воли
Тает на горячих тостах: аппетитный рыбный паштет с жареным луком и творожным сыром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.