Старые связи дороже денег: General Motors и SAIC закрепили свои позиции в Китае до 2047 года

General Motors и китайская SAIC Motor продлили соглашение о создании совместного предприятия (СП) на 20 лет. Партнерство, действующее с 1997 года, теперь рассчитано до 2047 года. За время работы СП выпустило и поставило на рынок более 20 млн автомобилей.

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Смена стратегии и фокус на электромобили

В рамках обновленных условий SAIC-GM сокращает число представленных в Китае брендов, сосредоточившись исключительно на Buick и Cadillac. Основным вектором развития станет выпуск новых энергетических транспортных средств (NEV). До 2030 года предприятие обязалось запустить минимум 30 моделей такого типа.

Технологической базой станет архитектура Xiao Yao, разработанная под руководством китайских специалистов. На этой платформе создана линейка Electra — премиальный суббренд Buick, представленный в 2025 году. Модельный ряд Electra уже включает седаны, кроссоверы и минивэны с различными типами привода: полностью электрическими (BEV), плагин-гибридами (PHEV) и электромобилями с последовательным гибридом (EREV).

Наибольший спрос показала модель E7, продажи которой в первый месяц превысили 10 тыс. единиц. Эта машина станет первым премиальным NEV от совместного предприятия, который выйдет на международные рынки; экспорт в отдельные страны запланирован на октябрь.

"Перенос центра разработки технологий в Китай и сужение портфеля брендов до двух премиальных марок говорит о попытке GM адаптироваться к локальному рынку, где традиционные американские марки теряют позиции перед лицом китайских электромобилей", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Финансовые показатели и цепочки поставок

Параллельно с продлением СП General Motors корректирует свои финансовые ожидания и логистику компонентов. По итогам второго квартала 2026 года выручка компании выросла на 1,9% и составила $48,02 млрд. Скорректированная операционная прибыль (EBIT) увеличилась на 29,8% до $3,94 млрд, что подняло маржу EBIT с 6,4% до 8,2%. При этом чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, снизилась на 31,1% в годовом исчислении и составила $1,30 млрд.

Для обеспечения серийного выпуска и стабильных поставок GM заключила стратегическое соглашение с Micron Technology. Контракт гарантирует долгосрочные поставки модулей памяти и хранилищ данных, необходимых для производства современных автомобилей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто