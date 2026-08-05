Россия наращивает экспорт мяса на Филиппины из-за высокого мирового спроса

Россия начала экспорт свинины, говядины, курятины и индейки на Филиппины. За первое полугодие текущего года объем поставок превысил 14 тысяч тонн, а общая стоимость экспорта составила более 34 миллионов долларов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мясо

По данным Росстата, экспорт мяса в республику стартовал в 2026 году. В январе-июне текущего года физический объем поставок вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную долю в структуре экспорта занимает свинина — около 60% от общего объема. Доля говядины составила порядка 25%, курятина и индейка заняли по 5% каждая. Российские поставщики планируют наращивать объемы, прежде всего по свинине, так как спрос на этот продукт в Филиппинах входит в десятку крупнейших в мире.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что выход на новые рынки сбыта позволяет производителям увеличивать объемы выпуска и менять структуру выручки, однако фактический рост экспорта зависит от наличия долгосрочных контрактов с местными переработчиками.

Помимо увеличения прямых поставок сырья, российская сторона заявляет о намерении развивать сотрудничество с филиппинскими компаниями в сфере производства и переработки мясной продукции. Продвижение товаров осуществляется через участие производителей в международных выставках и форумах.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин