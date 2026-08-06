АвтоВАЗ создаст 100 тысяч рабочих мест для развития производства

АвтоВАЗ планирует создать 100 тысяч новых рабочих мест в текущем году. Это решение принято в рамках национального проекта "Автомобили", направленного на развитие отечественного производства.

Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автоваз

Главы концерна Максима Соколова, заявил, что всего в промышленной экосистеме занято 600 тыс. человек, а в целом завод обеспечивает более 1 млн рабочих мест по всей стране.

Инвестиции и локализация

Для достижения этих показателей компания намерена запустить более 150 инвестиционных программ. Основной целью является глубокая локализация: к 2027 году доля российских комплектующих в автомобилях должна достичь 80%.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост доли отечественных компонентов напрямую влияет на устойчивость производства, так как снижает зависимость от импортных поставок и логистических рисков. Однако фактическое увеличение числа рабочих мест будет зависеть от темпов реализации этих инвестиционных программ и реального спроса на выпускаемые модели.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто