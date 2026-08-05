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Япония снизит налог на продукты питания с 8% до 1% для борьбы с инфляцией

Экономика » Финансы » Деньги

Правительство Японии утвердило план по снижению налога на потребление для продуктов питания и напитков с текущих 8% до 1%. Мера рассчитана на два года и вступит в силу с апреля 2027 года. Это первый случай сокращения ставки НДС в стране с момента внедрения системы в 1989 году.

Токио
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository
Токио

Основная цель решения — поддержка домохозяйств, которые столкнулись с затяжной инфляцией. Однако шаг вызвал дискуссии о финансовой устойчивости государства на фоне слабого курса иены и высокой доходности государственных облигаций. Против плана выступили представители оппозиции и часть членов правящей Либерально-демократической партии (LDP) во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что снижение налоговой ставки на товары первой необходимости обычно направлено на сдерживание темпов роста потребительских цен и поддержку покупательной способности населения в периоды инфляции.

Бюджетные риски и механизмы компенсации

По предварительным оценкам, временное снижение налога приведет к потере доходов бюджета в размере около 10 трлн иен (63 млрд долларов). Эти средства традиционно направляются на финансирование системы социального обеспечения.

Премьер-министр Санаэ Такаичи заявила, что правительство не планирует выпускать дополнительные облигации для покрытия этого дефицита. Источниками финансирования станут бюджетные реформы, пересмотр государственных субсидий и вненалоговых доходов. Для поддержки малообеспеченных слоев населения и семей со средним достатком предусмотрены ежегодные выплаты в размере 600 млрд иен — сумма, эквивалентная доходам от сохранения налога на уровне 1%.

Аналитик долгового рынка Мария Бубцева указывает, что отказ от выпуска новых облигаций для покрытия налоговых потерь критически важен в условиях высокой доходности гособлигаций, так как это позволяет избежать дополнительного роста стоимости обслуживания государственного долга.

Снижение налога на два года задумано как переходный период. С апреля 2029 года планируется запуск новой программы помощи работникам с низкими доходами, после чего ставка налога вернется к прежнему значению. Также правительство пообещало разработать меры поддержки для мелких фермеров и рестораторов, чьи доходы могут пострадать от изменений в налогообложении.

Исторически налог на потребление в Японии только рос для покрытия расходов на стареющее население: с 3% до 5% в 1997 году, затем до 8% в 2014-м и до стандартных 10% в 2019-м (при этом на продукты питания была сохранена льготная ставка 8%).

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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