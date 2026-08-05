Сроки доставки электроники из Китая в Россию выросли вдвое

Сроки автомобильной доставки электроники из Китая в европейскую часть России увеличились вдвое — с одной до двух недель. Стоимость логистики выросла на 10-25%. Причины — дефицит топлива в регионах, приоритетный пропуск бензовозов на границе и сезонное закрытие погранпереходов из-за паводка на Амуре.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер наносит термопасту на радиатор электроники

Сложности коснулись всех видов транспорта. Авиадоставка подорожала из-за роста цен на авиакеросин и отмены рейсов на фоне ближневосточного кризиса. Морские перевозки стали дороже и менее предсказуемыми. По оценкам участников рынка, дополнительные издержки в итоге лягут на покупателей: цены на гаджеты вырастут.

Автотранспорт остаётся главным каналом

На автоперевозки приходится около 70% объёма электроники из Китая. Остальной груз идёт через страны СНГ. Динамика изменений у разных перевозчиков сильно различается: сроки увеличились на 15-25%, рост цен — на 10-25% в зависимости от маршрута и региона.

Одной из причин замедления стало преимущественное право проезда для бензовозов — для них создали "зелёный коридор". Дополнительным фактором стало сезонное повышение уровня воды в Амуре. Из-за этого с 23 июля закрыли движение грузового автотранспорта через погранпереход Амурзет в Еврейской автономной области (соединяет Россию с китайским Лобэем). С 4 августа по той же причине приостановили пропуск в пункте Нижнеленинское (напротив китайского Тунцзяна).

Железнодорожные перевозки, напротив, улучшились. Сроки доставки поездом из Китая до Москвы остаются в пределах 7-14 дней. "Почта России" с 29 июля расширила сервис "Грузовой экспресс", запустив поезда в Петербург. Гарантированное время доставки из Хуньчуня до Петербурга — 16 суток.

Внутренняя нагрузка и заторы на границе

Дополнительное давление создают внутренние факторы. После ударов беспилотников по логистическим центрам Wildberries часть продавцов может столкнуться с трудностями при восстановлении бизнеса. Освободившуюся нишу, как ожидается, займут товары из Китая, что потребует расширения логистических коридоров.

Ситуация обострилась за последние пару недель: замедлились как доставка из Китая, так и внутренняя логистика. Время транзита от Забайкальска до Москвы увеличилось примерно на четверть и достигает 10-12 дней вместо прежних восьми. Простой фур на переходах между Россией, Казахстаном и Китаем вырос в 3-4 раза по сравнению с началом года. Среди причин — дефицит топлива и очереди на АЗС, из-за которых снижается суточный пробег, а также ужесточение таможенного контроля и новые требования по электронным пломбам.

Грузоотправители, пытаясь обойти автотранспортный коллапс, активно переключаются на железную дорогу и море, что вызвало вторичный рост тарифов. Для конечных покупателей это означает неизбежное повышение розничных цен.

Стабилизация ожидается осенью

Ситуация может стабилизироваться осенью, когда решатся проблемы с топливом и откроются временно закрытые погранпереходы. Однако пока тарифы будут расти как минимум до конца лета. Если в августе ничего не изменится, в начале осени можно ожидать роста цен на часть электроники на 5-7%.

Почему логистический кризис бьёт по кошельку покупателя?

Логистика — это не просто перевозка. Это цепочка, где каждый звено влияет на итоговую цену. Когда автотранспорт встаёт, грузоотправители перебрасываются на ж/д и море. Рынок электроники работает на тонких маржах: любое удорожание доставки на 10-25% неизбежно переносится на розницу. Особенно это заметно на массовом сегменте — смартфоны, ноутбуки, бытовая техника.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов