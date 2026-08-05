Законопроект КПРФ по фиксации стоимости топлива вызвал протест компаний

Топливный бизнес выступил против идеи ограничить стоимость бензина и дизельного топлива. Предприниматели опасаются, что искусственный ценовой потолок приведет к дефициту на заправках и еще более резкому скачку цен в будущем.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Речь идет о законопроекте, который внесли депутаты и сенаторы от КПРФ. Документ позволяет правительству установить максимальную цену на топливо сроком на 90 дней в случае резкого подорожания. Первое чтение проекта назначено на декабрь.

Владельцы АЗС и производители топлива уверены: если продавать бензин станет невыгодно, частные заправки начнут закрываться или сокращать объемы поставок. Компании готовят официальные отзывы в Минэнерго, чтобы заблокировать инициативу.

"Вместо ограничения цен нужны другие меры поддержки и развитие конкуренции", — отмечают эксперты в материале "Известий".

Топливный рынок Кубани: где есть бензин

В Краснодарском крае ситуация с поставками топлива стабилизировалась, хотя доступность разных марок бензина различается в зависимости от города и сети АЗС.

Город/Район Текущее состояние и ограничения Краснодар АИ-92 и АИ-95 доступны на большинстве сетевых АЗС. Дефицит сохраняется по АИ-100 — он есть лишь на 10-14 станциях города. Анапа, Геленджик Работают в обычном режиме. Вечером возможны небольшие очереди из-за туристов. Сочи, Адлер, Туапсе Поставки увеличили. На некоторых АЗС "Роснефти" и "Лукойла" у серпантинов запретили заправку канистр для сохранения запаса. Новороссийск Крупные станции обеспечены всеми основными видами топлива. Возможны перебои только на частных АЗС в окраинных районах.

Для жителей региона итог принятия закона может быть двояким: с одной стороны, возможна временная фиксация цены, с другой — риск появления пустых баков на частных заправках, которые не смогут работать в убыток.

Экспертная проверка:

аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов