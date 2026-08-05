Российский шоколад стал валютным продуктом: поставки за рубеж принесли $400 млн за полгода

Россия за первое полугодие 2026 года отправила на экспорт шоколадные кондитерские изделия на сумму $400 млн. По данным федерального центра "Агроэкспорт", в стоимостном выражении этот показатель вырос на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В натуральном выражении объем поставок составил порядка 82 тыс. тонн. География экспорта охватила более 75 стран.
Основной поток продукции направили в страны СНГ. В пятерку крупнейших импортеров вошли:
Наибольший прирост выручки зафиксирован в поставках в Беларусь (+32%) и Казахстан (+30%). Также увеличились объемы отгрузок в Узбекистан (+19%) и Кыргызстан (+18%).
Отдельно "Агроэкспорт" выделил динамику поставок в Турцию: за первые шесть месяцев 2026 года физический объем отгруженного шоколада уже превысил показатели всего прошлого года.
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