Российский шоколад стал валютным продуктом: поставки за рубеж принесли $400 млн за полгода

Россия за первое полугодие 2026 года отправила на экспорт шоколадные кондитерские изделия на сумму $400 млн. По данным федерального центра "Агроэкспорт", в стоимостном выражении этот показатель вырос на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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В натуральном выражении объем поставок составил порядка 82 тыс. тонн. География экспорта охватила более 75 стран.

География и объемы выручки

Основной поток продукции направили в страны СНГ. В пятерку крупнейших импортеров вошли:

Казахстан — около $124 млн;

Белоруссия — более $72 млн;

Узбекистан — около $51 млн;

Кыргызстан — около $29 млн;

Азербайджан — более $27 млн.

Наибольший прирост выручки зафиксирован в поставках в Беларусь (+32%) и Казахстан (+30%). Также увеличились объемы отгрузок в Узбекистан (+19%) и Кыргызстан (+18%).

Отдельно "Агроэкспорт" выделил динамику поставок в Турцию: за первые шесть месяцев 2026 года физический объем отгруженного шоколада уже превысил показатели всего прошлого года.