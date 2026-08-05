Новый закон вводит ответственность за манипуляции с ценами на торговых площадках

Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушения при работе с товарными карточками на маркетплейсах, сервисах доставки и досках объявлений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, вступает в силу 1 октября 2026 года.
Новые нормы закреплены в КоАП РФ (ст. 14.34.1 и 14.34.2). Они распространяются на операторов цифровых платформ — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и иностранцев, сотрудничающих с площадками. Ответственность последних приравнена к ответственности должностных лиц.
Законодатель выделил три группы нарушений с разной степенью тяжести и, соответственно, разным размером санкций. Основной акцент — на качестве модерации контента и честности ценообразования.
|Нарушение
|Должностные лица / ИП / самозанятые / иностранцы
|Юридические лица
|Недостаточная проверка товарных карточек, их удаление или ограничение доступа без оснований
|30 000 — 80 000 ₽
|50 000 — 100 000 ₽
|Снижение цен с нарушением требований закона (в т. ч. манипуляции скидками)
|30 000 — 80 000 ₽
|100 000 — 300 000 ₽
|Нерассмотрение жалоб и споров продавцов/покупателей в установленные сроки
|до 50 000 ₽
|до 500 000 ₽
|Прочие нарушения при размещении товаров (ст. 14.34.2 КоАП)
|5 000 — 30 000 ₽
|30 000 — 70 000 ₽
При повторном совершении нарушений по статье 14.34.2 суммы вырастают до 50 000 рублей для должностных лиц и 200 000 рублей для компаний.
До октября 2026 года маркетплейсы имеют время перестроить процессы модерации, систем автоматического контроля цен и обработки претензий. Главные вызовы:
"Закон — логичное продолжение курса на урегулирование отношений в электронной коммерции. До этого платформы фактически работали в правовом вакууме: удаляли карточки по одному нажатию, игнорировали апелляции продавцов, манипулировали ценами без риска. Теперь у регулятора есть инструмент. Главное — чтобы проверяющие органы не превратили это в инструмент давя на мелких продавцов, а фокусировались на системных нарушениях крупных операторов", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
По её оценке, к вступлению закона в силу крупнейшие площадки (Ozon, Wildberries, Яндекс. Маркет, Avito) уже начнут тестировать обновлённые алгоритмы модерации и пересматривать SLA по обработке тикетов поддержки. Мелким игрокам и нишевым сервисам адаптироваться сложнее — им придётся либо инвестировать в комплаенс, либо уйти в тень.
Нет. Статья 14.34.2 предусматривает ответственность за системные нарушения при размещении: недостоверные характеристики, отсутствие обязательных атрибутов, запрещённые к продаже товары. Одиночная опечатка — не состав преступления, но регулярные претензии от покупателей или Роспотребнадзора создадут основание для протокола.
Прямо законом это не запрещено, но договор оферты должен содержать чёткое основание. Просто так удержать деньги с баланса магазина за протокол, выписанный платформе (как оператору), — рискованно: продавец может оспорить в суде.
С 1 октября 2026 года это прямое нарушение ст. 14.34.1 КоАП. Пишите претензию в поддержку площадки, фиксируйте ответ (или его отсутствие). При бездействии — жалоба в Роспотребнадзор или прокуратуру. Платформе грозит штраф 50-100 тысяч рублей.
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