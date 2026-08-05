Новый закон вводит ответственность за манипуляции с ценами на торговых площадках

Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушения при работе с товарными карточками на маркетплейсах, сервисах доставки и досках объявлений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, вступает в силу 1 октября 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены Сотрудник раскладывает товары на полке магазина

Новые нормы закреплены в КоАП РФ (ст. 14.34.1 и 14.34.2). Они распространяются на операторов цифровых платформ — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и иностранцев, сотрудничающих с площадками. Ответственность последних приравнена к ответственности должностных лиц.

Чего касаются штрафы и сколько придётся платить

Законодатель выделил три группы нарушений с разной степенью тяжести и, соответственно, разным размером санкций. Основной акцент — на качестве модерации контента и честности ценообразования.

Нарушение Должностные лица / ИП / самозанятые / иностранцы Юридические лица Недостаточная проверка товарных карточек, их удаление или ограничение доступа без оснований 30 000 — 80 000 ₽ 50 000 — 100 000 ₽ Снижение цен с нарушением требований закона (в т. ч. манипуляции скидками) 30 000 — 80 000 ₽ 100 000 — 300 000 ₽ Нерассмотрение жалоб и споров продавцов/покупателей в установленные сроки до 50 000 ₽ до 500 000 ₽ Прочие нарушения при размещении товаров (ст. 14.34.2 КоАП) 5 000 — 30 000 ₽ 30 000 — 70 000 ₽

При повторном совершении нарушений по статье 14.34.2 суммы вырастают до 50 000 рублей для должностных лиц и 200 000 рублей для компаний.

Что изменится для продавцов и платформ

До октября 2026 года маркетплейсы имеют время перестроить процессы модерации, систем автоматического контроля цен и обработки претензий. Главные вызовы:

Двухуровневая ответственность. Платформа платит за свои ошибки (плохая модерация, игнор жалоб), но штрафы по ст. 14.34.2 ложатся на тех, кто размещает товары — продавцов, ИП, самозанятых.

Платформа платит за свои ошибки (плохая модерация, игнор жалоб), но штрафы по ст. 14.34.2 ложатся на тех, кто размещает товары — продавцов, ИП, самозанятых. Ценовые манипуляции под прицелом. "Скидки от зачёркнутой цены", фейковые распродажи, скрытое повышение стоимости перед промо — всё это теперь прямой повод для протокола.

"Скидки от зачёркнутой цены", фейковые распродажи, скрытое повышение стоимости перед промо — всё это теперь прямой повод для протокола. Сроки реакции. Закон требует рассматривать споры и жалобы в установленные нормативные сроки. Автоответы ботов не засчитываются.

"Закон — логичное продолжение курса на урегулирование отношений в электронной коммерции. До этого платформы фактически работали в правовом вакууме: удаляли карточки по одному нажатию, игнорировали апелляции продавцов, манипулировали ценами без риска. Теперь у регулятора есть инструмент. Главное — чтобы проверяющие органы не превратили это в инструмент давя на мелких продавцов, а фокусировались на системных нарушениях крупных операторов", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

По её оценке, к вступлению закона в силу крупнейшие площадки (Ozon, Wildberries, Яндекс. Маркет, Avito) уже начнут тестировать обновлённые алгоритмы модерации и пересматривать SLA по обработке тикетов поддержки. Мелким игрокам и нишевым сервисам адаптироваться сложнее — им придётся либо инвестировать в комплаенс, либо уйти в тень.

Ответы на популярные вопросы

С 1 октября 2026 года меня штрафуют за любую ошибку в карточке товара?

Нет. Статья 14.34.2 предусматривает ответственность за системные нарушения при размещении: недостоверные характеристики, отсутствие обязательных атрибутов, запрещённые к продаже товары. Одиночная опечатка — не состав преступления, но регулярные претензии от покупателей или Роспотребнадзора создадут основание для протокола.

Платформа может списать штраф с продавца?

Прямо законом это не запрещено, но договор оферты должен содержать чёткое основание. Просто так удержать деньги с баланса магазина за протокол, выписанный платформе (как оператору), — рискованно: продавец может оспорить в суде.

Что делать, если маркетплейс удалил карточку без объяснения причин?

С 1 октября 2026 года это прямое нарушение ст. 14.34.1 КоАП. Пишите претензию в поддержку площадки, фиксируйте ответ (или его отсутствие). При бездействии — жалоба в Роспотребнадзор или прокуратуру. Платформе грозит штраф 50-100 тысяч рублей.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова