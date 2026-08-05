Индия окончательно отказалась от планов по закупке экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх подтвердил, что Нью-Дели делает ставку на глубокую модернизацию уже имеющегося авиапарка и развитие собственных оборонных технологий. Это решение знаменует собой тектонический сдвиг в стратегии военно-технического сотрудничества двух стран, переводя акцент с прямой покупки готовых платформ на технологическое самообеспечение в рамках программы "Делай в Индии".
Индийское военное ведомство решило не инвестировать в новую российскую платформу пятого поколения. По данным Defense Security Asia, вместо приобретения Су-57Э, правительство намерено сосредоточить финансовые и инженерные ресурсы на обновлении парка Су-30МКИ. Эти самолеты составляют основу индийских ВВС, и их адаптация под современные требования считается более экономически оправданным шагом. Параллельно с этим Индия ускоряет работу над национальным проектом малозаметного боевого самолета (AMCA), стремясь минимизировать риски зависимости от иностранных цепочек поставок.
"Индийская сторона давно демонстрировала желание перейти от статуса покупателя к статусу разработчика. Отказ от Су-57Э не означает разрыва связей, это прагматичный выбор в пользу поддержки национального авиапрома и экономии валютных резервов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Выбор Нью-Дели продиктован долгосрочной экономической стратегией. Закупка иностранных вооружений требует не только колоссальных разовых затрат, но и привязывает бюджет к сервисному обслуживанию за рубежом. Модернизация Су-30МКИ силами местных предприятий позволит сохранить рабочие места и стимулировать внутренний сектор высоких технологий. На фоне того, как мониторинг цен на внутреннем рынке становится приоритетом для правительств, оптимизация оборонных расходов выглядит логичным шагом.
"Любая крупная сделка с иностранным поставщиком сегодня оценивается через призму долгосрочных рисков. В условиях нестабильности логистических цепочек Индия выбирает путь локализации производства, что стратегически важнее сиюминутного обновления парка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Российский экспорт вооружений сталкивается с новыми вызовами. Пока в других секторах, таких как сельское хозяйство, наблюдается рост — например, когда поставки удобрений показывают кратную динамику — в сегменте высокотехнологичной авиации конкуренция усиливается. Индия остается крупнейшим партнером, но формат взаимодействия меняется в сторону лицензионного производства и совместных НИОКР, что требует от российских экспортеров более гибких подходов к ценообразованию и передаче технологий.
"Для российского бюджета это означает необходимость поиска новых рынков сбыта для Су-57Э. Однако сохранение контрактов на обслуживание и модернизацию Су-30МКИ обеспечит стабильный приток средств в оборонный сектор на годы вперед", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Событие / Показатель
|Последствия и эффект
|Отказ от закупки Су-57Э
|Экономия бюджетных средств Индии на импорт готовой техники
|Модернизация Су-30МКИ
|Загрузка индийских мощностей и сохранение технологического партнерства с РФ
|Разработка проекта AMCA
|Снижение зависимости от зарубежных интеллектуальных прав и технологий
Основная причина — курс на самообеспеченность. Страна стремится развивать собственные авиационные платформы и вкладывать средства в национальную промышленность, а не в покупку готовых зарубежных решений.
Нет, сотрудничество продолжается в формате модернизации существующего парка Су-30МКИ. Это обеспечивает российским предприятиям заказы на комплектующие и инженерное сопровождение.
В краткосрочной перспективе это позволяет избежать крупных валютных трат. В долгосрочной — требует больших инвестиций в национальные НИОКР, что Индия рассматривает как стратегический актив.
Да, экспортный потенциал машины сохраняется. Основной интерес могут проявить страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, заинтересованные в авиации пятого поколения.
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