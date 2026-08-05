Быстрые платежи обернулись ловушкой: мошенники нашли слабое место в системе СБП

Система быстрых платежей (СБП) столкнулась с беспрецедентным всплеском активности киберпреступников. Во втором квартале 2026 года количество краж через этот сервис обновило исторический максимум, увеличившись почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на общую стабилизацию потерь в банковском секторе, СБП остается "красной зоной" из-за специфики транзакций: мгновенный характер переводов, инициированных самими пользователями, лишает банки возможности оперативно заблокировать сомнительную операцию, что снижает шансы на возврат средств практически до нуля.

Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Рекордные потери: статистика и аномалии СБП

Взрывной рост числа инцидентов в СБП сопровождается и увеличением финансового ущерба. Общая сумма похищенного через этот канал подскочила на четверть за двенадцать месяцев. На фоне общего спроса на ликвидность и изменения потребительского поведения, злоумышленники все чаще выбирают СБП как основной инструмент вывода средств. Главная проблема заключается в том, что клиент подтверждает операцию самостоятельно, часто находясь под психологическим давлением, что формально снимает ответственность с финансовой организации.

"Резкий скачок краж именно через СБП объясняется высокой скоростью прохождения платежа. Деньги уходят мгновенно, и у антифрод-систем остается критически мало времени на глубокий анализ поведенческих факторов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Карты и счета: где мошенники теряют хватку

В то время как СБП ставит антирекорды, классический карточный сегмент демонстрирует позитивную динамику. По данным Центрального банка, объем хищений при оплате картами сократился до 1,3 млрд рублей, что на 17% ниже прошлогодних цифр. Схожая тенденция наблюдается и по обычным банковским счетам — здесь потери упали на 7%. В целом по рынку объем ущерба стабилизировался на отметке 7,4 млрд рублей в квартал, хотя общая база потерь все еще превышает показатели годичной давности. Эксперты связывают это с усилением контроля за операциями и совершенствованием банковских алгоритмов защиты.

"Мы видим перераспределение сил: классические методы краж с карт становятся менее эффективными из-за двухфакторной аутентификации и лимитов, поэтому преступники уходят в сегмент мгновенных переводов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Почему вернуть деньги через СБП почти невозможно

Статистика возврата средств пострадавшим клиентам остается удручающей — лишь немногим более 2% обманутых граждан получают свои деньги назад. Основная причина кроется в юридической плоскости: раз транзакция инициирована владельцем счета, банк считает её легитимной. Пока законодательство не предусматривает обязательный "период охлаждения" для всех типов быстрых переводов, риск безвозвратной потери средств остается крайне высоким.

"Вернуть деньги, отправленные через СБП, крайне сложно, так как банк-отправитель выполнил прямое распоряжение клиента. Единственный эффективный способ защиты — это превентивная бдительность и использование лимитов на переводы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Динамика хищений и рисков

Показатель / Тип транзакции Тенденция и последствия Переводы через СБП Рост числа краж в 3 раза; минимальный шанс возврата (2%) Карточные платежи Снижение объема хищений на 17% за счет систем защиты Счета физлиц Сокращение потерь на 7%, стабилизация общего ущерба

Ответы на популярные вопросы о кражах через СБП

Почему мошенники предпочитают СБП обычным переводам?

Главный фактор — мгновенность. Деньги поступают на счет получателя за секунды, после чего их сразу обналичивают или переводят в криптовалюту. У банка отправителя технически нет времени, чтобы остановить платеж после того, как клиент ввел код из СМС.

Можно ли отозвать платеж в СБП, если понял, что это мошенники?

В отличие от классических межбанковских переводов по реквизитам, которые могут идти до трех рабочих дней, транзакции в СБП необратимы. Если деньги ушли, технической кнопки "отмена" не существует.

Почему банки возвращают только 2% украденных средств?

Низкий процент возврата связан с тем, что большинство краж происходит с использованием социальной инженерии. Клиент сам вводит пароли и подтверждает перевод. Согласно правилам, банк не обязан компенсировать ущерб, если правила безопасности нарушил сам пользователь.

Как обезопасить свои деньги при использовании быстрых платежей?

Рекомендуется установить в мобильном приложении суточный лимит на переводы через СБП. Это не позволит злоумышленникам опустошить счет мгновенно, даже если они получили доступ к управлению финансами.

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