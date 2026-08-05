Царицыно остановило производство: три завода замерли, рынок готовится к переменам

Один из старейших столичных производителей мясных изделий, завод "Царицыно", полностью остановил выпуск и отгрузку товаров. Владелец предприятия, ГАП "Ресурс", объясняет простой плановой модернизацией, однако участники рынка указывают на серьезные финансовые претензии контрагентов к холдингу. На фоне ценовых качелей на рынке птицы и структурных изменений в агросекторе, временный уход крупного игрока может перераспределить доли на полках магазинов в пользу конкурентов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Производство колбасы

Причины остановки: ремонт или кризис

Согласно внутренним распоряжениям торговой компании "Ресурс-Волга", режим простоя на производственных площадках "Царицыно" продлится до 15 октября. Официальная позиция ГАП "Ресурс" (основной владелец актива с ноября 2024 года) — проведение капитального ремонта.

В компании подчеркивают, что обновление инфраструктуры необходимо для соблюдения норм безопасности труда. При этом биологическая безопасность и техническое состояние цехов требуют регулярных инвестиций.

"Остановка сразу трех заводов на столь длительный срок — редкое явление для пищевой промышленности. Обычно модернизацию проводят поэтапно, чтобы не терять контракты с ритейлом", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Производственные мощности и рыночные риски

Пауза затронула три ключевых объекта: московский завод, а также подмосковные "Царицыно эталон" и "Партнер Ф". Совокупно эти предприятия способны выпускать до 150 тонн продукции в сутки.

Учитывая, что стоимость мяса в России демонстрирует волатильность, замещение таких объемов ляжет на плечи других региональных поставщиков. Эксперты полагают, что дефицита не возникнет, так как в Московском регионе сосредоточены серьезные резервные мощности.

"Для потребителя уход бренда может пройти незамеченным, если сети быстро переключатся на альтернативных поставщиков, например, на мясную продукцию из Беларуси или региональных производителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Финансовое положение ГАП "Ресурс"

Несмотря на статус одного из крупнейших землевладельцев страны, холдинг Виктора Наурузова сталкивается с юридическим давлением. К апрелю текущего года общая сумма исков от контрагентов превысила 4,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось о проблемах на другом активе группы — заводе "Владимирский стандарт". Усиление ветеринарного контроля и общая закредитованность сектора могут вынуждать компанию оптимизировать расходы через временную консервацию убыточных или требующих вложений линий.

"Рыночная стоимость "Царицыно" оценивалась в 2,5-3 млрд рублей. Длительный простой снижает капитализацию актива и создает риски для выполнения обязательств перед банками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Событие / Показатель Последствия / Рекомендация Остановка заводов "Царицыно" Выпадение 150 тонн продукции в сутки; пересмотр графиков поставок ритейлом. Судебные иски на 4,8 млрд руб. Риск банкротства отдельных структур; необходимость реструктуризации долгов. Плановый ремонт до 15 октября Возможное возвращение на рынок с обновленным ассортиментом или смена бренда.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в "Царицыно"

Как простой завода отразится на ценах в магазинах Москвы?

Значительного роста цен не ожидается, так как рынок мясопереработки высококонкурентен. Другие игроки готовы оперативно занять освободившееся место на полках.

Что будет с сотрудниками предприятий на время ремонта?

При официально объявленном простое работодатель обязан выплачивать сотрудникам часть заработной платы (обычно не менее 2/3 среднего заработка), если иное не предусмотрено контрактом.

Правда ли, что компания закрывается навсегда?

Официально заявлен срок возобновления работы — после 15 октября 2025 года. Окончательное решение будет зависеть от финансовой стабильности ГАП "Ресурс".

Связана ли остановка с качеством продукции?

В официальном релизе Россельхознадзора претензий к качеству "Царицыно", приведших к закрытию, не числится. Основная версия — техническая модернизация и экономические причины.

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