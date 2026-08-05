Царицыно остановило производство: три завода замерли, рынок готовится к переменам

Один из старейших столичных производителей мясных изделий, завод "Царицыно", полностью остановил выпуск и отгрузку товаров. Владелец предприятия, ГАП "Ресурс", объясняет простой плановой модернизацией, однако участники рынка указывают на серьезные финансовые претензии контрагентов к холдингу. На фоне ценовых качелей на рынке птицы и структурных изменений в агросекторе, временный уход крупного игрока может перераспределить доли на полках магазинов в пользу конкурентов.
Согласно внутренним распоряжениям торговой компании "Ресурс-Волга", режим простоя на производственных площадках "Царицыно" продлится до 15 октября. Официальная позиция ГАП "Ресурс" (основной владелец актива с ноября 2024 года) — проведение капитального ремонта.
В компании подчеркивают, что обновление инфраструктуры необходимо для соблюдения норм безопасности труда. При этом биологическая безопасность и техническое состояние цехов требуют регулярных инвестиций.
"Остановка сразу трех заводов на столь длительный срок — редкое явление для пищевой промышленности. Обычно модернизацию проводят поэтапно, чтобы не терять контракты с ритейлом", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Пауза затронула три ключевых объекта: московский завод, а также подмосковные "Царицыно эталон" и "Партнер Ф". Совокупно эти предприятия способны выпускать до 150 тонн продукции в сутки.
Учитывая, что стоимость мяса в России демонстрирует волатильность, замещение таких объемов ляжет на плечи других региональных поставщиков. Эксперты полагают, что дефицита не возникнет, так как в Московском регионе сосредоточены серьезные резервные мощности.
"Для потребителя уход бренда может пройти незамеченным, если сети быстро переключатся на альтернативных поставщиков, например, на мясную продукцию из Беларуси или региональных производителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Несмотря на статус одного из крупнейших землевладельцев страны, холдинг Виктора Наурузова сталкивается с юридическим давлением. К апрелю текущего года общая сумма исков от контрагентов превысила 4,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось о проблемах на другом активе группы — заводе "Владимирский стандарт". Усиление ветеринарного контроля и общая закредитованность сектора могут вынуждать компанию оптимизировать расходы через временную консервацию убыточных или требующих вложений линий.
"Рыночная стоимость "Царицыно" оценивалась в 2,5-3 млрд рублей. Длительный простой снижает капитализацию актива и создает риски для выполнения обязательств перед банками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.
|Событие / Показатель
|Последствия / Рекомендация
|Остановка заводов "Царицыно"
|Выпадение 150 тонн продукции в сутки; пересмотр графиков поставок ритейлом.
|Судебные иски на 4,8 млрд руб.
|Риск банкротства отдельных структур; необходимость реструктуризации долгов.
|Плановый ремонт до 15 октября
|Возможное возвращение на рынок с обновленным ассортиментом или смена бренда.
Значительного роста цен не ожидается, так как рынок мясопереработки высококонкурентен. Другие игроки готовы оперативно занять освободившееся место на полках.
При официально объявленном простое работодатель обязан выплачивать сотрудникам часть заработной платы (обычно не менее 2/3 среднего заработка), если иное не предусмотрено контрактом.
Официально заявлен срок возобновления работы — после 15 октября 2025 года. Окончательное решение будет зависеть от финансовой стабильности ГАП "Ресурс".
В официальном релизе Россельхознадзора претензий к качеству "Царицыно", приведших к закрытию, не числится. Основная версия — техническая модернизация и экономические причины.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.