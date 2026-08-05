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Турецкие поля получили новый импульс: поставки российских удобрений выросли в четыре раза

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Поставки российских удобрений в Турцию в июне выросли более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Согласно данным турецкой статистической службы, Россия удерживает третье место по объемам экспорта этой продукции в страну.

Трактор с удобрениями разбрасывает гранулы по вспаханному полю
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Трактор с удобрениями разбрасывает гранулы по вспаханному полю

В июне 2026 года объем поставок составил 134 тысячи тонн, что на 380% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Суммарный экспорт за первое полугодие 2026 года достиг 593 тысяч тонн, увеличившись на 170% относительно первого полугодия 2025 года.

Рост объемов обусловлен наличием в России значительных запасов азотных удобрений и развитой экспортной инфраструктурой. Эти факторы позволяют российским компаниям закрывать часть внутреннего спроса Турции, которая входит в число крупнейших мировых импортеров данной продукции.

Специалисты предполагают, что тенденция к увеличению доли российских поставок может сохраниться при условии высокого спроса на сельскохозяйственную продукцию в регионе.

Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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