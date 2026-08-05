Чистая прибыль Toyota выросла на 75,6% за счет продажи акций и оптимизации активов

Toyota Motor зафиксировала рост чистой прибыли на 75,6% по итогам первого квартала 2027 финансового года, которая составила 1,47 трлн иен (9,32 млрд долларов). Несмотря на рост итогового финансового показателя, операционная прибыль компании снизилась на 8,8%, составив 1,06 трлн иен. Основным фактором роста чистой прибыли стали разовые доходы от продажи части акций Toyota Industries Corporation и исключение Hino Motors из консолидированной отчетности.
Консолидированная выручка за три месяца, завершившиеся 30 июня 2026 года, выросла на 10,4% до 13,52 трлн иен. В автомобильном сегменте выручка увеличилась на 8,8% (до 12,01 трлн иен), однако операционная прибыль в этом подразделении упала на 21% до 719,92 млрд иен из-за роста издержек.
На итоговый финансовый результат повлияли разнонаправленные факторы: эффект от курсовых разниц принес компании 345 млрд иен, а маркетинговая активность добавила 70 млрд иен. Эти выгоды были частично нивелированы расходами: 190 млрд иен ушло на операционные затраты (с учетом мер по их снижению), 85 млрд иен — на программу сокращения издержек, и 242,6 млрд иен — на прочие статьи.
Никита Волков отмечает, что значительный разрыв между падением операционной прибыли и резким ростом чистой прибыли указывает на то, что текущий финансовый успех компании обеспечен не столько основной производственной деятельностью, сколько управленческими решениями по оптимизации структуры активов и портфеля компаний.
Общий объем мировых продаж автомобилей сократился на 0,7% до 2,39 млн единиц. Внутренний рынок Японии показал рост на 8,9% (524 тыс. единиц), тогда как зарубежные продажи упали на 3,1% до 1,87 млн единиц. При этом выручка в денежном выражении выросла во всех регионах:
|Регион
|Выручка
|Рост (%)
|Северная Америка
|6,10 трлн иен
|14,9%
|Япония
|5,82 трлн иен
|11,8%
|Азия
|2,33 трлн иен
|9,5%
|Европа
|1,88 трлн иен
|20,4%
Toyota пересматривает производственные мощности и обновляет прогнозы на 2027 финансовый год: операционная прибыль должна вырасти до 3,4 трлн иен (ранее 3 трлн иен), выручка — до 54 трлн иен, а чистая прибыль — до 3,25 трлн иен.
Компания делает ставку на развитие гибридных технологий. В период 2027–2028 годов Toyota планирует перевести мощности по производству батарей для 600 тысяч автомобилей на следующее поколение ячеек.
В плане расширения промышленного присутствия компания заявила о следующих шагах:
"Перенос производства популярных моделей на зарубежные площадки и строительство нового завода в Индии свидетельствуют о стремлении Toyota снизить зависимость от японского производственного узла и оптимизировать логистику под региональный спрос", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
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