Чистая прибыль Toyota выросла на 75,6% за счет продажи акций и оптимизации активов

Toyota Motor зафиксировала рост чистой прибыли на 75,6% по итогам первого квартала 2027 финансового года, которая составила 1,47 трлн иен (9,32 млрд долларов). Несмотря на рост итогового финансового показателя, операционная прибыль компании снизилась на 8,8%, составив 1,06 трлн иен. Основным фактором роста чистой прибыли стали разовые доходы от продажи части акций Toyota Industries Corporation и исключение Hino Motors из консолидированной отчетности.

Фото: Own work by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Probox

Финансовые показатели и операционные расходы

Консолидированная выручка за три месяца, завершившиеся 30 июня 2026 года, выросла на 10,4% до 13,52 трлн иен. В автомобильном сегменте выручка увеличилась на 8,8% (до 12,01 трлн иен), однако операционная прибыль в этом подразделении упала на 21% до 719,92 млрд иен из-за роста издержек.

На итоговый финансовый результат повлияли разнонаправленные факторы: эффект от курсовых разниц принес компании 345 млрд иен, а маркетинговая активность добавила 70 млрд иен. Эти выгоды были частично нивелированы расходами: 190 млрд иен ушло на операционные затраты (с учетом мер по их снижению), 85 млрд иен — на программу сокращения издержек, и 242,6 млрд иен — на прочие статьи.

Никита Волков отмечает, что значительный разрыв между падением операционной прибыли и резким ростом чистой прибыли указывает на то, что текущий финансовый успех компании обеспечен не столько основной производственной деятельностью, сколько управленческими решениями по оптимизации структуры активов и портфеля компаний.

Динамика продаж и экспансия

Общий объем мировых продаж автомобилей сократился на 0,7% до 2,39 млн единиц. Внутренний рынок Японии показал рост на 8,9% (524 тыс. единиц), тогда как зарубежные продажи упали на 3,1% до 1,87 млн единиц. При этом выручка в денежном выражении выросла во всех регионах:

Регион Выручка Рост (%) Северная Америка 6,10 трлн иен 14,9% Япония 5,82 трлн иен 11,8% Азия 2,33 трлн иен 9,5% Европа 1,88 трлн иен 20,4%

Стратегия производства и локализация

Toyota пересматривает производственные мощности и обновляет прогнозы на 2027 финансовый год: операционная прибыль должна вырасти до 3,4 трлн иен (ранее 3 трлн иен), выручка — до 54 трлн иен, а чистая прибыль — до 3,25 трлн иен.

Компания делает ставку на развитие гибридных технологий. В период 2027–2028 годов Toyota планирует перевести мощности по производству батарей для 600 тысяч автомобилей на следующее поколение ячеек.

В плане расширения промышленного присутствия компания заявила о следующих шагах:

строительство четвертого завода в Индии с мощностью 100 тыс. автомобилей в год;

перенос производства модели Tacoma на завод в Техасе с 2030 года;

поставки моделей Land Cruiser "FJ", Noah и Voxy на рынок Японии с зарубежных площадок.

"Перенос производства популярных моделей на зарубежные площадки и строительство нового завода в Индии свидетельствуют о стремлении Toyota снизить зависимость от японского производственного узла и оптимизировать логистику под региональный спрос", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто