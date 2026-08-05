Закупка продуктов впрок до конца августа поможет пенсионерам защитить бюджет

Российским пенсионерам рекомендуют закупить базовый набор продуктов впрок до конца августа. Это поможет сохранить покупательную способность сбережений на фоне прогнозов Центробанка о росте инфляции до 6-7% и угрозы стагфляции к осени 2026 года.
Экономисты отмечают, что хранение наличных дома сейчас невыгодно — деньги обесцениваются быстрее, чем люди успевают их тратить. В сложившейся ситуации покупка товаров длительного хранения становится самым простым способом защиты скромного бюджета от осеннего скачка цен.
В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на товары, цена которых традиционно растет к зиме из-за истощения сырьевых запасов заводов и завершения сезона домашних заготовок. Это сахар и растительное масло.
Крупы (гречка, рис, овсянка) также подвержены резким колебаниям: они первыми реагируют на любые негативные экономические новости. Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы тоже подорожают — РЖД анонсировала повышение тарифов на перевозку зерна внутри страны, что неизбежно отразится в чеках.
Отдельный риск представляют импортные и зависимые от импорта товары: чай, кофе и сухие корма для животных. Стоимость последних растет из-за дефицита зарубежных витаминов и износа оборудования на российских фабриках. Консервы (тушенка, сайра) дорожают из-за роста цен на жестяную тару и компоненты для консервации.
|Категория товаров
|Причина роста цены
|Макаронные изделия
|Повышение железнодорожных тарифов на зерно
|Консервы, чай, кофе
|Валютный курс, санкции, стоимость тары
|Корма для животных
|Дефицит сырья и износ оборудования заводов
|Сезонные овощи
|Естественное окончание периода сбора урожая
Рациональным решением станет закупка августовских овощей (кабачки, перец, зелень) для глубокой заморозки: сейчас они стоят минимум из-за обилия урожая, но с октября цена резко пойдет вверх.
Подорожание осенью будет вызвано не только инфляцией. Логистические издержки в тяжелой промышленности и угольной отрасли уже влияют на общую экономику. Доставка товаров в магазины становится дороже, и этот расход закладывают в конечную стоимость продуктов.
Дополнительным фактором становится физический износ заводов. Регулятор предупреждает: мощности предприятий ограничены, и они не смогут нарастить выпуск продукции, если спросом резко возрастет. Это может привести к локальному дефициту товаров на полках и новому витку цен.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.