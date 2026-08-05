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Россияне стали массово снимать наличные: объем купюр в обороте вырос на 600 млрд рублей

Экономика

Россияне стали чаще снимать наличные деньги, что привело к дефициту ликвидности в банковском секторе. В июле объем купюр в обороте вырос почти на 600 млрд рублей — такой скачок зафиксировали последний раз в марте 2020 года во время пандемии. Банки теперь вынуждены активнее занимать средства у Центробанка, чтобы покрыть расходы и выдавать кредиты.

Оплата покупок в магазине
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата покупок в магазине

Почему растут объемы наличности

Несмотря на общий тренд цифровизации, интерес к бумажным деньгам вырос. В Алтайском крае ситуацию объясняют сезонным фактором: летом люди снимают средства на отпуска. Также влияют экономические ожидания — снижение ставок по вкладам делает депозиты менее привлекательными.

"В Алтайском крае банки отмечают увеличение спроса на наличные, но это ни в коем случае не ажиотаж. Летом люди традиционно снимают деньги на отпуска. Кроме того, снизились ставки по вкладам, а опасения роста цен подталкивают некоторых клиентов к крупным покупкам", — объяснил президент Алтайского банковского союза Дмитрий Тюнин.

Дополнительным триггером стал топливный кризис: опасаясь ускорения инфляции, жители региона стараются быстрее купить товары и услуги, которые долго откладывали.

Как это влияет на бизнес

Предприниматели также начали чаще работать с купюрами. Это позволяет избежать комиссий за эквайринг и решает проблему в местах с нестабильным интернетом, где терминалы часто выходят из строя.

Однако рост доли налички не всегда означает прибыль. В некоторых сегментах выручка падает, поэтому даже при увеличении процента платежей купюрами общая сумма в кассе сокращается.

"Если говорить о процентном соотношении, небольшое изменение в сторону наличного расчета есть. Но по сравнению с прошлым годом сам объем наличных снизился, поскольку заметно упала выручка", — рассказала основатель зоогостиниц "Маленький принц" Инна Болясова.

Кроме того, часть средств уходит в "серую зону". Чтобы снизить налоговую нагрузку и сократить расходы, отдельные компании намеренно переходят на неофициальные расчеты.

Риски для банковской системы

Массовый отток денег со счетов создает проблему ликвидности. Банкам не хватает свободных средств для операционной деятельности, и они вынуждены привлекать дорогое финансирование.

"Высокий спрос на наличные — одна из главных проблем банковской системы. Когда клиенты снимают деньги, объем свободных средств сокращается", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Это ведет к росту затрат кредитных организаций и снижению их маржи (разницы между доходами и расходами на привлечение денег), что давит на весь финансовый сектор страны.

Показатель Значение / Динамика
Прирост наличных в обороте (июль) Почти 600 млрд рублей
Доля безналичных расчетов в РФ Около 90%
Рост безналичных платежей в Алтайском крае и Республике Алтай (I пол. 2026) +2% к прошлому году

Несмотря на всплеск спроса на купюры, цифровые платежи остаются доминирующими. В Алтайском регионе рост активности в мобильных приложениях связывают с повышением финансовой грамотности населения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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