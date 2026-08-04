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Маркетплейсы будут штрафовать за необоснованную блокировку продавцов и товаров

Экономика

Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы для маркетплейсов и цифровых платформ за нарушение прав продавцов и партнеров. Документ дополняет Кодекс об административных правонарушениях тремя новыми статьями. Основные нормы вступят в силу 1 октября 2026 года.

Шопинг в маркетплейсах
Фото: freepik is licensed under public domain
Шопинг в маркетплейсах

Новые правила ограничивают возможности платформ по произвольному управлению ценами и рейтингами товаров. Теперь маркетплейс обязан уведомить продавца о планируемом снижении цены за счет последнего минимум за пять рабочих дней. Кроме того, платформа должна предоставить техническую опцию, чтобы партнер мог запретить такую скидку.

Вид нарушения Штраф для юрлиц (руб.) Штраф для должностных лиц (руб.)
Игнорирование жалоб и споров до 500 000 -
Необоснованная блокировка карточек, личных кабинетов или снижение рейтинга до 400 000 -
Нарушение запрета на снижение цены товара до 400 000 -
Нарушение порядка снижения цены за счет партнера 100 000 — 300 000 30 000 — 80 000
Непроверка данных в карточке или ее удаление 50 000 — 100 000 30 000 — 80 000
Отказ в актах сверки или юридически значимых сообщениях 50 000 — 100 000 20 000 — 40 000

Отдельная статья (14.70) касается правил размещения предложений о продаже товаров. За первое нарушение компаниям грозит штраф от 30 до 70 тысяч рублей, при повторе — до 200 тысяч. Для ИП и самозанятых предусмотрены санкции как для должностных лиц: от 5 до 30 тысяч рублей за первое нарушение и до 50 тысяч за последующие.

Следить за соблюдением закона будут ФАС, Роспотребнадзор и Росреестр. Правила по снижению цен начнут действовать чуть позже — с 1 января 2027 года.

Цифровые валюты: запрет на рекламу платежей

Параллельно президент подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах". Документ запрещает распространять информацию, в том числе через рекламу, о возможности использовать криптовалюты и цифровые права в качестве средства платежа.

Закон прошел через Госдуму 21 июля 2026 года, где был принят сразу в двух чтениях, после чего получил одобрение Совета Федерации.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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