Маркетплейсы будут штрафовать за необоснованную блокировку продавцов и товаров

Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы для маркетплейсов и цифровых платформ за нарушение прав продавцов и партнеров. Документ дополняет Кодекс об административных правонарушениях тремя новыми статьями. Основные нормы вступят в силу 1 октября 2026 года.
Новые правила ограничивают возможности платформ по произвольному управлению ценами и рейтингами товаров. Теперь маркетплейс обязан уведомить продавца о планируемом снижении цены за счет последнего минимум за пять рабочих дней. Кроме того, платформа должна предоставить техническую опцию, чтобы партнер мог запретить такую скидку.
|Вид нарушения
|Штраф для юрлиц (руб.)
|Штраф для должностных лиц (руб.)
|Игнорирование жалоб и споров
|до 500 000
|-
|Необоснованная блокировка карточек, личных кабинетов или снижение рейтинга
|до 400 000
|-
|Нарушение запрета на снижение цены товара
|до 400 000
|-
|Нарушение порядка снижения цены за счет партнера
|100 000 — 300 000
|30 000 — 80 000
|Непроверка данных в карточке или ее удаление
|50 000 — 100 000
|30 000 — 80 000
|Отказ в актах сверки или юридически значимых сообщениях
|50 000 — 100 000
|20 000 — 40 000
Отдельная статья (14.70) касается правил размещения предложений о продаже товаров. За первое нарушение компаниям грозит штраф от 30 до 70 тысяч рублей, при повторе — до 200 тысяч. Для ИП и самозанятых предусмотрены санкции как для должностных лиц: от 5 до 30 тысяч рублей за первое нарушение и до 50 тысяч за последующие.
Следить за соблюдением закона будут ФАС, Роспотребнадзор и Росреестр. Правила по снижению цен начнут действовать чуть позже — с 1 января 2027 года.
Параллельно президент подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах". Документ запрещает распространять информацию, в том числе через рекламу, о возможности использовать криптовалюты и цифровые права в качестве средства платежа.
Закон прошел через Госдуму 21 июля 2026 года, где был принят сразу в двух чтениях, после чего получил одобрение Совета Федерации.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.