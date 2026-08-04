Миллиарды на нефтяном кризисе: Трамп возмутился рекордной прибылью Chevron и ExxonMobil

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на крупнейшие нефтяные корпорации страны — Chevron и ExxonMobil. По мнению главы Белого дома, энергетические гиганты извлекают необоснованно высокую прибыль из дестабилизации ситуации в Персидском заливе и конфликта вокруг Ирана. Трамп публично потребовал от компаний пересмотреть ценовую политику и вернуть часть сверхдоходов американским потребителям, пригрозив обрушением котировок после завершения политического кризиса.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump at Davos (49419286803)

Трамп против нефтяных гигантов: суть претензий

Во время брифинга в Белом доме Дональд Трамп прямо обвинил руководство Chevron и ExxonMobil в финансовом оппортунизме. Американский лидер подчеркнул, что текущие доходы корпораций не соответствуют принципам справедливости, даже с учетом рыночной конъюнктуры. "Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много, слишком много денег", — констатировал президент.

"Резкие заявления Трампа подчеркивают растущее напряжение между администрацией и энергетическим лобби, так как Белый дом вынужден реагировать на недовольство избирателей стоимостью топлива", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трамп, позиционирующий себя как сторонник свободного рынка, тем не менее призвал корпорации к добровольному снижению цен. По его словам, компания, увеличившая прибыль в 12 раз за год, обязана проявить социальную ответственность. Президент открыто заявил, что его не устраивает текущее положение дел, и он намерен добиваться облегчения финансовой нагрузки на рядовых граждан.

Финансовые рекорды на фоне кризиса

Основанием для недовольства Трампа стали отчеты за второй квартал, продемонстрировавшие аномальный рост доходности нефтяного сектора. Чистая прибыль Chevron подскочила почти на 400%, достигнув отметки в 12,09 миллиарда долларов. ExxonMobil также показала впечатляющие результаты, удвоив показатели до 14,53 миллиарда долларов. Такие цифры стали возможны благодаря тому, что нефть пошла вверх вслед за ростом напряженности в ключевых точках добычи и транспортировки сырья.

"Для инвесторов такие отчеты — сигнал к покупке, но для государственной системы это повод задуматься о введении дополнительных налогов на сверхприбыль или иных регуляторных мерах", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и риски Рост прибыли Chevron на 400% Усиление политического давления и риск госрегулирования Цена барреля 96 долларов Снижение покупательной способности населения и рост инфляции Конфликт в Ормузском проливе Нестабильность поставок и сохранение высоких цен на бензин

Влияние Ирана на энергетический рынок

Основным драйвером роста цен стали перебои в судоходстве через Ормузский пролив. Нарушение логистических цепочек привело к тому, что стоимость барреля во втором квартале зафиксировалась на уровне 96 долларов, что на 45% выше прошлогодних значений. Ситуация вынуждает США идти на сложные финансовые маневры, напоминающие недавние валютные интервенции для спасения союзных экономик.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к геополитике, и текущая премия за риск полностью оседает в карманах добывающих компаний, а не перерабатывающих заводов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Трамп уверен, что после деэскалации ситуации с Тегераном спекулятивный пузырь лопнет. Однако до этого момента администрация США намерена жестко контролировать доходы корпораций, чтобы не допустить социального взрыва из-за дорогого топлива.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему Трамп критикует нефтяные компании, если он за свободный рынок? Президент считает, что в условиях кризиса компании используют политическую нестабильность для необоснованного обогащения, что вредит экономике страны в целом. Как прибыль Chevron и ExxonMobil влияет на обычных граждан? Сверхприбыль компаний формируется за счет высоких цен на заправках. Чем выше доходы корпораций в период кризиса, тем больше платят потребители за бензин и товары. Что будет с ценами на нефть после завершения конфликта с Ираном? Согласно прогнозу Трампа, устранение угрозы в Ормузском проливе приведет к резкому падению нефтяных котировок из-за исчезновения "военной надбавки". Может ли правительство США заставить компании снизить цены? Прямых механизмов принуждения в рыночной экономике мало, но Белый дом может использовать налоговые проверки, антимонопольные расследования и публичное давление.

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