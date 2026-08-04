Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на крупнейшие нефтяные корпорации страны — Chevron и ExxonMobil. По мнению главы Белого дома, энергетические гиганты извлекают необоснованно высокую прибыль из дестабилизации ситуации в Персидском заливе и конфликта вокруг Ирана. Трамп публично потребовал от компаний пересмотреть ценовую политику и вернуть часть сверхдоходов американским потребителям, пригрозив обрушением котировок после завершения политического кризиса.
Во время брифинга в Белом доме Дональд Трамп прямо обвинил руководство Chevron и ExxonMobil в финансовом оппортунизме. Американский лидер подчеркнул, что текущие доходы корпораций не соответствуют принципам справедливости, даже с учетом рыночной конъюнктуры. "Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много, слишком много денег", — констатировал президент.
"Резкие заявления Трампа подчеркивают растущее напряжение между администрацией и энергетическим лобби, так как Белый дом вынужден реагировать на недовольство избирателей стоимостью топлива", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Трамп, позиционирующий себя как сторонник свободного рынка, тем не менее призвал корпорации к добровольному снижению цен. По его словам, компания, увеличившая прибыль в 12 раз за год, обязана проявить социальную ответственность. Президент открыто заявил, что его не устраивает текущее положение дел, и он намерен добиваться облегчения финансовой нагрузки на рядовых граждан.
Основанием для недовольства Трампа стали отчеты за второй квартал, продемонстрировавшие аномальный рост доходности нефтяного сектора. Чистая прибыль Chevron подскочила почти на 400%, достигнув отметки в 12,09 миллиарда долларов. ExxonMobil также показала впечатляющие результаты, удвоив показатели до 14,53 миллиарда долларов. Такие цифры стали возможны благодаря тому, что нефть пошла вверх вслед за ростом напряженности в ключевых точках добычи и транспортировки сырья.
"Для инвесторов такие отчеты — сигнал к покупке, но для государственной системы это повод задуматься о введении дополнительных налогов на сверхприбыль или иных регуляторных мерах", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Событие / Показатель
|Последствия и риски
|Рост прибыли Chevron на 400%
|Усиление политического давления и риск госрегулирования
|Цена барреля 96 долларов
|Снижение покупательной способности населения и рост инфляции
|Конфликт в Ормузском проливе
|Нестабильность поставок и сохранение высоких цен на бензин
Основным драйвером роста цен стали перебои в судоходстве через Ормузский пролив. Нарушение логистических цепочек привело к тому, что стоимость барреля во втором квартале зафиксировалась на уровне 96 долларов, что на 45% выше прошлогодних значений. Ситуация вынуждает США идти на сложные финансовые маневры, напоминающие недавние валютные интервенции для спасения союзных экономик.
"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к геополитике, и текущая премия за риск полностью оседает в карманах добывающих компаний, а не перерабатывающих заводов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Трамп уверен, что после деэскалации ситуации с Тегераном спекулятивный пузырь лопнет. Однако до этого момента администрация США намерена жестко контролировать доходы корпораций, чтобы не допустить социального взрыва из-за дорогого топлива.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.