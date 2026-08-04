Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудников больницы Актобе привлекли к ответственности за незаконную свалку
В Перми завершились масштабные учения аварийно-спасательной команды в аэропорту
Азиатский вектор в туризме: Таиланд и Китай дешевеют
Транспорт будут эвакуировать с участка проспекта Ленина в Нижнем Новгороде
Прокуратура Нижегородской области сообщила о закрытии небезопасного дома престарелых
Закон о мониторинге цен на продукты питания вступит в силу с 2027 года
Отсутствие берегоукрепления ставит под удар конструкцию новой школы в Дагестане
Приставы в Дагестане незаконно удерживали 50% пенсии у многодетного инвалида
Правительство Оренбургской области потребовало ужесточить мониторинг АЗС

Миллиарды на нефтяном кризисе: Трамп возмутился рекордной прибылью Chevron и ExxonMobil

Экономика » Сырье » Нефть

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на крупнейшие нефтяные корпорации страны — Chevron и ExxonMobil. По мнению главы Белого дома, энергетические гиганты извлекают необоснованно высокую прибыль из дестабилизации ситуации в Персидском заливе и конфликта вокруг Ирана. Трамп публично потребовал от компаний пересмотреть ценовую политику и вернуть часть сверхдоходов американским потребителям, пригрозив обрушением котировок после завершения политического кризиса.

President Trump at Davos (49419286803)
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
President Trump at Davos (49419286803)

Трамп против нефтяных гигантов: суть претензий

Во время брифинга в Белом доме Дональд Трамп прямо обвинил руководство Chevron и ExxonMobil в финансовом оппортунизме. Американский лидер подчеркнул, что текущие доходы корпораций не соответствуют принципам справедливости, даже с учетом рыночной конъюнктуры. "Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много, слишком много денег", — констатировал президент.

"Резкие заявления Трампа подчеркивают растущее напряжение между администрацией и энергетическим лобби, так как Белый дом вынужден реагировать на недовольство избирателей стоимостью топлива", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трамп, позиционирующий себя как сторонник свободного рынка, тем не менее призвал корпорации к добровольному снижению цен. По его словам, компания, увеличившая прибыль в 12 раз за год, обязана проявить социальную ответственность. Президент открыто заявил, что его не устраивает текущее положение дел, и он намерен добиваться облегчения финансовой нагрузки на рядовых граждан.

Финансовые рекорды на фоне кризиса

Основанием для недовольства Трампа стали отчеты за второй квартал, продемонстрировавшие аномальный рост доходности нефтяного сектора. Чистая прибыль Chevron подскочила почти на 400%, достигнув отметки в 12,09 миллиарда долларов. ExxonMobil также показала впечатляющие результаты, удвоив показатели до 14,53 миллиарда долларов. Такие цифры стали возможны благодаря тому, что нефть пошла вверх вслед за ростом напряженности в ключевых точках добычи и транспортировки сырья.

"Для инвесторов такие отчеты — сигнал к покупке, но для государственной системы это повод задуматься о введении дополнительных налогов на сверхприбыль или иных регуляторных мерах", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и риски
Рост прибыли Chevron на 400% Усиление политического давления и риск госрегулирования
Цена барреля 96 долларов Снижение покупательной способности населения и рост инфляции
Конфликт в Ормузском проливе Нестабильность поставок и сохранение высоких цен на бензин

Влияние Ирана на энергетический рынок

Основным драйвером роста цен стали перебои в судоходстве через Ормузский пролив. Нарушение логистических цепочек привело к тому, что стоимость барреля во втором квартале зафиксировалась на уровне 96 долларов, что на 45% выше прошлогодних значений. Ситуация вынуждает США идти на сложные финансовые маневры, напоминающие недавние валютные интервенции для спасения союзных экономик.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к геополитике, и текущая премия за риск полностью оседает в карманах добывающих компаний, а не перерабатывающих заводов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Трамп уверен, что после деэскалации ситуации с Тегераном спекулятивный пузырь лопнет. Однако до этого момента администрация США намерена жестко контролировать доходы корпораций, чтобы не допустить социального взрыва из-за дорогого топлива.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

  1. Почему Трамп критикует нефтяные компании, если он за свободный рынок? Президент считает, что в условиях кризиса компании используют политическую нестабильность для необоснованного обогащения, что вредит экономике страны в целом.
  2. Как прибыль Chevron и ExxonMobil влияет на обычных граждан? Сверхприбыль компаний формируется за счет высоких цен на заправках. Чем выше доходы корпораций в период кризиса, тем больше платят потребители за бензин и товары.
  3. Что будет с ценами на нефть после завершения конфликта с Ираном? Согласно прогнозу Трампа, устранение угрозы в Ормузском проливе приведет к резкому падению нефтяных котировок из-за исчезновения "военной надбавки".
  4. Может ли правительство США заставить компании снизить цены? Прямых механизмов принуждения в рыночной экономике мало, но Белый дом может использовать налоговые проверки, антимонопольные расследования и публичное давление.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Краснодарский край
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Судебные споры вокруг обслуживания свалок в семи районах Омской области
Оборудование АЗС в Оренбургской области работает на пределе из-за жары
В Калмыкии определили условия получения семейных выплат для родителей и опекунов
Патрулирование лесов Мордовии продолжается несмотря на отсутствие пожаров
В Алматы приостановлено действие лицензий 350 организаций строительной сферы
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди университетов 2026 года
В Вологде за 233 миллиона рублей отремонтировали аварийный пешеходный мост
Слепая зона в аптечке: почему перекись водорода и хлоргексидин нельзя путать
Кошка нещадно дерет свою кожу: эта роковая ошибка владельцев сводит эффект от купания к нулю
Утренний ритуал за 30 минут: как включить мозг, ускорить метаболизм и победить усталость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.