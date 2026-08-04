Россия изменила правила транзита мяса птицы из ЕС после выявления крупного нарушения

Россельхознадзор перекрыл ключевой канал поставок мясной продукции из Евросоюза, введя с 5 августа жесткие ограничения на транзит мяса птицы и субпродуктов через российскую территорию. Решение ведомства продиктовано необходимостью защиты внутреннего рынка от опасных болезней животных и вскрытыми фактами масштабной контрабанды. Поводом для радикальных мер стал инцидент с фурой на польских номерах, которая пыталась провезти в Узбекистан партию субпродуктов по поддельным ветеринарным документам, что ставит под вопрос прозрачность всей логистической цепочки из ЕС.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сырое куриное филе в супермаркете

Причины блокировки: контрабанда и биологические риски

Официальным поводом для приостановки транзита стали систематические нарушения ветеринарно-санитарных норм со стороны европейских поставщиков. Последней каплей для надзорного органа стало задержание груза, который следовал из Польши в Узбекистан. В документах значилось, что продукция имеет немецкое происхождение, однако ветеринарные сертификаты оказались фальсифицированными. Россельхознадзор подчеркивает, что такие схемы не только нарушают правила торговли, но и создают прямую угрозу распространения эпизоотий — массовых болезней птиц, способных нанести ущерб агропромышленному комплексу.

"Блокировка транзита — это не просто ответ на разовый случай подделки документов, а защитный барьер против неконтролируемого импорта. В условиях, когда продовольственная безопасность становится приоритетом, любая лазейка для контрабанды может обернуться вспышками инфекций внутри страны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономические последствия для рынка и логистики

Эксперты отмечают, что закрытие транзитного коридора вынудит европейских экспортеров искать обходные пути, что неминуемо приведет к удорожанию логистики. Основной удар придется на поставщиков из Польши и Германии, которые использовали российские дороги для кратчайшего выхода на рынки Центральной Азии. Для российских потребителей эта мера не несет рисков дефицита, так как отечественное птицеводство полностью закрывает внутренние потребности, а текущие затраты на топливо и перевозки внутри страны остаются стабильными.

"Для Евросоюза это очередной логистический тупик. Подобные инциденты с поддельными сертификатами подрывают доверие к европейским контрольным органам, а пересмотр маршрутов увеличит финальную стоимость их продукции для третьих стран", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Сроки ограничений и исключения для бизнеса

Ограничения носят временный характер, однако их снятие напрямую зависит от готовности Еврокомиссии к конструктивному диалогу. Россельхознадзор требует проведения тщательного расследования инцидентов и предоставления гарантий легальности будущих поставок. В ведомстве предусмотрели мягкий переходный период: продукция, отгруженная до 5 августа и имеющая все необходимые сертификаты, будет пропущена через границу до 6 августа включительно. Всем остальным участникам рынка придется либо разворачивать грузы, либо ждать результатов межгосударственных переговоров.

"Ситуация демонстрирует, что ветеринарный контроль в ЕС дает сбои. Пока не будет выработан прозрачный механизм верификации каждой партии, транзит будет оставаться под запретом, что является логичной мерой финансового и биологического контроля", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Событие / Показатель Последствия / Рекомендация Выявление фальшивых сертификатов Полная остановка транзита мяса птицы из стран ЕС через РФ Транзит через территорию России Необходим поиск альтернативных маршрутов в обход РФ, рост затрат Биологическая безопасность Минимизация рисков заноса птичьего гриппа и других эпизоотий Продукция, отгруженная до 5 августа Допускается к провозу до конца суток 6 августа при наличии документов

Ответы на популярные вопросы о транзите мяса птицы

Как запрет повлияет на наличие куриного мяса в российских магазинах?

Никак. Ограничения касаются только транзита европейской продукции в другие страны (например, в Узбекистан). Российский рынок обеспечен собственным мясом птицы, и импорт из ЕС для внутреннего потребления давно замещен.

Что делать логистическим компаниям, чьи грузы уже в пути?

Если продукция была сертифицирована и отправлена до 5 августа, у перевозчиков есть время до конца дня 6 августа, чтобы завершить транзит. В ином случае транспортные средства не будут допущены на территорию России.

Почему Россельхознадзор принял такое решение именно сейчас?

Поводом стал конкретный факт контрабанды — использование фальшивых немецких сертификатов на польских автомобилях. Это выявило системную проблему в контроле грузов, исходящих из Евросоюза.

Когда ограничения могут быть сняты?

Точных сроков нет. Снятие запрета возможно только после успешного завершения переговоров с Еврокомиссией и предоставления европейской стороной гарантий того, что подобные нарушения не повторятся.

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