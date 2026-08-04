Аналитики ВТБ зафиксировали смену модели поведения розничных инвесторов в России

Розничные инвесторы в России перешли от краткосрочных спекуляций к долгосрочному накоплению активов. Во втором квартале 2026 года объем чистых покупок акций частными лицами увеличился почти в шесть раз по сравнению с первым кварталом. Данные предоставили аналитики ВТБ.
Интерес к долгосрочным стратегиям вырос даже при сезонном падении общего оборота торгов. Вместо частых сделок граждане сосредоточились на формировании портфелей из надежных бумаг с высоким дивидендным потенциалом.
|Показатель
|Значение / Факт
|Рост нетто-покупок акций (II кв. к I кв.)
|в 6 раз
|Доля трех лидеров в покупках топ-10 акций
|более 60%
|Главные активы периода
|"ЛУКОЙЛ", "Газпром", Сбербанк
Капитал сосредоточился в сегменте "голубых фишек". Более 60% чистого объема покупок из десяти самых популярных акций пришлось на Сбербанк, "Газпром" и "ЛУКОЙЛ".
"Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания", — пояснил руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.
Андрей Яцков подчеркнул, что ставка на бумаги первой лиги сигнализирует о смене приоритетов. Качество бизнеса и дивидендная доходность стали важнее спекулятивных идей, основанных на волатильности цен.
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