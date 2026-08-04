Аналитики ВТБ зафиксировали смену модели поведения розничных инвесторов в России

Розничные инвесторы в России перешли от краткосрочных спекуляций к долгосрочному накоплению активов. Во втором квартале 2026 года объем чистых покупок акций частными лицами увеличился почти в шесть раз по сравнению с первым кварталом. Данные предоставили аналитики ВТБ.

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Интерес к долгосрочным стратегиям вырос даже при сезонном падении общего оборота торгов. Вместо частых сделок граждане сосредоточились на формировании портфелей из надежных бумаг с высоким дивидендным потенциалом.

Показатель Значение / Факт Рост нетто-покупок акций (II кв. к I кв.) в 6 раз Доля трех лидеров в покупках топ-10 акций более 60% Главные активы периода "ЛУКОЙЛ", "Газпром", Сбербанк

Капитал сосредоточился в сегменте "голубых фишек". Более 60% чистого объема покупок из десяти самых популярных акций пришлось на Сбербанк, "Газпром" и "ЛУКОЙЛ".

"Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания", — пояснил руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.

Андрей Яцков подчеркнул, что ставка на бумаги первой лиги сигнализирует о смене приоритетов. Качество бизнеса и дивидендная доходность стали важнее спекулятивных идей, основанных на волатильности цен.

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