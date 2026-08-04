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КАМАЗ К5 покоряет Магадан: новая тяжелая техника готова к суровым дорогам региона

Экономика » Производство » Автопром

Магаданский автоцентр "КАМАЗ" вывел на региональный рынок тяжелую технику поколения К5. В рамках фестиваля в этнопарке "Дюкча" компания представила полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65954 и самосвал КАМАЗ-6595, которые уже доступны для заказа.

"КамАЗ", тягач поколения К5
Фото: @ t.me/pao_kamaz is licensed under free for commercial use
"КамАЗ", тягач поколения К5

Технические параметры тяжелых моделей К5

Основной акцент в поставках сделан на машины для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Тягач КАМАЗ-65954 с колесной формулой 6х6 оснащен двигателем КАМАЗ Р6 (мощность от 483 до 560 л. с.) и 16-ступенчатой механической трансмиссией. Проходимость обеспечивается тремя ведущими мостами с конической центральной передачей и планетарными редукторами.

По данным Магаданского автоцентра "КАМАЗ", полная масса автопоезда на базе этого тягача достигает 100 тонн, что позволяет перевозить тяжелые грузы по дорогам всех типов.

По словам заместителя генерального директора центра Николая Жечева, сочетание полного привода и мощности двигателя делает машину пригодной для любого характера перевозок.

Самосвал КАМАЗ-6595 с формулой 6х4 предназначен для перевозки сыпучих грузов или использования в качестве базы под спецтехнику.

Технические характеристики модели включают:

  • Двигатель КАМАЗ Р6 мощностью 483 л. с.;
  • Механическая коробка передач (16 ступеней);
  • Грузоподъемность — 25 тонн;
  • Объем кузова — 20 кубических метров;
  • Осевая нагрузка на ведущие мосты и усиленную раму — до 16 тонн.

Для работы в низких температурах кузов самосвала оснащен системой обогрева днища и боковых стенок с помощью выхлопных газов.

Экспертный комментарий: моделях К5 для Магаданского региона обосновано спецификой местных дорог и высокими осевыми нагрузками. Это позволяет увеличить ресурс трансмиссии при работе с весами до 100 тонн", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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