Бензин дорожал не случайно? ФАС раскрыла схему синхронного повышения цен на российских АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и её региональные управления начали серию проверок операторов АЗС по всей России. Ведомство выявило факты синхронного повышения стоимости бензина, установления монопольно высоких цен и необоснованного роста тарифов на дизельное и газомоторное топливо.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Наиболее жесткие меры приняты в Алтайском крае. В Бийске возбуждены дела против сетей АЗС Evolution и EVO. По версии ФАС, компании заключили антиконкурентное соглашение: владельцы заправок синхронно поднимали стоимость бензина АИ-92 до одного уровня, несмотря на разную себестоимость топлива. Отдельное дело открыто в отношении компании "Ника" (Солтонский район) по подозрению в установлении монопольно высоких цен.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что синхронное изменение цен при разной структуре затрат часто указывает на высокую концентрацию рынка или попытки участников избежать ценовой конкуренции, что создает риски для конечного потребителя.

Предупреждения и требования по снижению стоимости

В ряде регионов ФАС ограничилась предупреждениями и предписаниями привести цены в соответствие с экономическим обоснованием:

Красноярский край: компания "Регион 24" (32 АЗС) повысила стоимость топлива выше темпов инфляции и цен вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). В случае неисполнения предписания будет возбуждено дело.

компания "Регион 24" (32 АЗС) повысила стоимость топлива выше темпов инфляции и цен вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). В случае неисполнения предписания будет возбуждено дело. Брянская область: предупреждения получили четыре оператора сети "Люкс-Ойл".

предупреждения получили четыре оператора сети "Люкс-Ойл". Нижегородская область: под надзор попали сети IRBIS, "ОПТИ" и "ТехноАЗС".

под надзор попали сети IRBIS, "ОПТИ" и "ТехноАЗС". Херсонская область: двум операторам дали десять дней на снижение цен на бензин и дизель, которые выросли с начала июня без объяснения причин.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что мониторинг цен относительно показателей ВИНК позволяет регулятору отсечь спекулятивный рост от объективного изменения издержек в цепочке поставок.

Рынок газомоторного топлива

Под внимание ведомства попал рынок сжиженного углеводородного газа (СУГ). В Оренбургской области предупреждения получили восемь продавцов газомоторного топлива из-за роста цен. В Ямало-Ненецком автономном округе вмешательство ФАС уже привело к результату: оператор АГЗС в Лабытнанги снизил розничную стоимость СУГ.

В ФАС заявили, что ценообразование на бензин, дизель и газ остается на постоянном контроле.