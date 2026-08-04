Бензин дорожал не случайно? ФАС раскрыла схему синхронного повышения цен на российских АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и её региональные управления начали серию проверок операторов АЗС по всей России. Ведомство выявило факты синхронного повышения стоимости бензина, установления монопольно высоких цен и необоснованного роста тарифов на дизельное и газомоторное топливо.
Наиболее жесткие меры приняты в Алтайском крае. В Бийске возбуждены дела против сетей АЗС Evolution и EVO. По версии ФАС, компании заключили антиконкурентное соглашение: владельцы заправок синхронно поднимали стоимость бензина АИ-92 до одного уровня, несмотря на разную себестоимость топлива. Отдельное дело открыто в отношении компании "Ника" (Солтонский район) по подозрению в установлении монопольно высоких цен.
Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что синхронное изменение цен при разной структуре затрат часто указывает на высокую концентрацию рынка или попытки участников избежать ценовой конкуренции, что создает риски для конечного потребителя.
В ряде регионов ФАС ограничилась предупреждениями и предписаниями привести цены в соответствие с экономическим обоснованием:
Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что мониторинг цен относительно показателей ВИНК позволяет регулятору отсечь спекулятивный рост от объективного изменения издержек в цепочке поставок.
Под внимание ведомства попал рынок сжиженного углеводородного газа (СУГ). В Оренбургской области предупреждения получили восемь продавцов газомоторного топлива из-за роста цен. В Ямало-Ненецком автономном округе вмешательство ФАС уже привело к результату: оператор АГЗС в Лабытнанги снизил розничную стоимость СУГ.
В ФАС заявили, что ценообразование на бензин, дизель и газ остается на постоянном контроле.
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