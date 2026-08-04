Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами

Российское авиастроение перешло к этапу серийных испытаний полностью импортозамещенного лайнера МС-21. Первый полет машины, оснащенной исключительно отечественными агрегатами и системами, стал сигналом о готовности отрасли к постепенному вытеснению западных самолетов Boeing и Airbus из гражданского флота страны.
На аэродроме Иркутского авиазавода в небо поднялся серийный самолет МС-21-310. В отличие от предыдущих прототипов, этот борт полностью укомплектован российскими системами. Полет длился 1 час 23 минуты, за это время лайнер достиг высоты 6000 метров и разогнался до 600 км/ч.
По данным пресс-службы «Ростеха», полетное задание выполнено в полном объеме. Специалисты подтвердили управляемость судна и штатную работу всех бортовых систем, что подтверждает переход проекта на стадию реализации технологического суверенитета.
Центральным элементом самолета стала силовая установка — турбовентиляторный двигатель ПД-14. Это первый за многие десятилетия российский мотор нового поколения для гражданской авиации, который отвечает международным экологическим нормам по шуму и выбросам.
Конструктивные преимущества МС-21 включают:
"Переход на полностью отечественные комплектующие в авиастроении — это не только вопрос безопасности, но и серьезный экономический вызов. Отрасли потребуется время, чтобы стабилизировать цепочки поставок и выйти на плановые темпы выпуска", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Потребность российских перевозчиков в самолетах данного класса на ближайшее десятилетие оценивается в 500 единиц. Однако текущие мощности Иркутского авиазавода позволяют выпустить первую партию из 18 машин, с последующим выходом на темп 36 самолетов в год.
С учетом этих цифр, полное замещение выбывающих финансовых активов авиакомпаний в виде западных бортов займет от 8 до 10 лет. На данный момент Минпромторг сообщает о выполнении примерно половины сертификационных испытаний, после чего начнутся поставки в авиакомпании.
|Показатель / Событие
|Эффект / Последствие
|Внедрение композитного крыла
|Снижение расхода топлива и рост эффективности
|Запуск двигателя ПД-14
|Независимость от зарубежного сервиса двигателей
|Темп выпуска 36 самолетов в год
|Срок полного обновления флота до 10 лет
|Увеличение ширины фюзеляжа
|Повышение комфорта пассажиров и скорости посадки
Параллельно с МС-21 развиваются испытания ближнемагистрального лайнера SJ-100 (Superjet New). Программа его сертификации вышла на финальную стадию. По данным руководства ПАО «Яковлев», первый серийный экземпляр уже собран и проходит тесты.
На текущий момент на заводе находятся 27 машин в разной степени готовности. Они ожидают поставки новых серийных моторов для прохождения полного цикла приемо-сдаточных испытаний, которые должны завершиться до конца 2026 года.
Когда самолет начнет летать на регулярных рейсах?
Поставки начнутся после завершения всех сертификационных летных испытаний. Сейчас выполнено около половины программы.
Чем МС-21 лучше Boeing 737?
Основные преимущества — более широкий фюзеляж для комфорта пассажиров и инновационное композитное крыло, снижающее затраты на топливо.
В чем значимость двигателя ПД-14?
Это первый за десятилетия полностью российский гражданский двигатель нового поколения, что исключает зависимость от западных запчастей и сервиса.
Сколько времени займет полная замена импортного флота?
По предварительным оценкам авиапрома, на полное замещение потребуется от 8 до 10 лет.
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