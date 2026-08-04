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Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами

Экономика » Производство » Авиация

Российское авиастроение перешло к этапу серийных испытаний полностью импортозамещенного лайнера МС-21. Первый полет машины, оснащенной исключительно отечественными агрегатами и системами, стал сигналом о готовности отрасли к постепенному вытеснению западных самолетов Boeing и Airbus из гражданского флота страны.

Рабочий авиационного завода стоит в проеме фюзеляжа
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочий авиационного завода стоит в проеме фюзеляжа

Параметры первого серийного полета

На аэродроме Иркутского авиазавода в небо поднялся серийный самолет МС-21-310. В отличие от предыдущих прототипов, этот борт полностью укомплектован российскими системами. Полет длился 1 час 23 минуты, за это время лайнер достиг высоты 6000 метров и разогнался до 600 км/ч.

По данным пресс-службы «Ростеха», полетное задание выполнено в полном объеме. Специалисты подтвердили управляемость судна и штатную работу всех бортовых систем, что подтверждает переход проекта на стадию реализации технологического суверенитета.

Технические особенности и двигатель ПД-14

Центральным элементом самолета стала силовая установка — турбовентиляторный двигатель ПД-14. Это первый за многие десятилетия российский мотор нового поколения для гражданской авиации, который отвечает международным экологическим нормам по шуму и выбросам.

Конструктивные преимущества МС-21 включают:

  • Ширина фюзеляжа: он на 11–21 см шире, чем у Boeing 737, что ускоряет посадку пассажиров и делает проход просторнее.
  • «Черное крыло»: применение композитных материалов позволило снизить расход топлива и улучшить аэродинамику.
  • Вместимость: борт рассчитан на перевозку 211 человек.

"Переход на полностью отечественные комплектующие в авиастроении — это не только вопрос безопасности, но и серьезный экономический вызов. Отрасли потребуется время, чтобы стабилизировать цепочки поставок и выйти на плановые темпы выпуска", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сроки замещения западных лайнеров и объемы рынка

Потребность российских перевозчиков в самолетах данного класса на ближайшее десятилетие оценивается в 500 единиц. Однако текущие мощности Иркутского авиазавода позволяют выпустить первую партию из 18 машин, с последующим выходом на темп 36 самолетов в год.

С учетом этих цифр, полное замещение выбывающих финансовых активов авиакомпаний в виде западных бортов займет от 8 до 10 лет. На данный момент Минпромторг сообщает о выполнении примерно половины сертификационных испытаний, после чего начнутся поставки в авиакомпании.

Показатель / Событие Эффект / Последствие
Внедрение композитного крыла Снижение расхода топлива и рост эффективности
Запуск двигателя ПД-14 Независимость от зарубежного сервиса двигателей
Темп выпуска 36 самолетов в год Срок полного обновления флота до 10 лет
Увеличение ширины фюзеляжа Повышение комфорта пассажиров и скорости посадки

Статус проекта SJ-100

Параллельно с МС-21 развиваются испытания ближнемагистрального лайнера SJ-100 (Superjet New). Программа его сертификации вышла на финальную стадию. По данным руководства ПАО «Яковлев», первый серийный экземпляр уже собран и проходит тесты.

На текущий момент на заводе находятся 27 машин в разной степени готовности. Они ожидают поставки новых серийных моторов для прохождения полного цикла приемо-сдаточных испытаний, которые должны завершиться до конца 2026 года.

Главный вызов: Основной проблемой остается разрыв между текущим спросом (500 машин) и реальными темпами производства. Для ускорения процесса потребуется масштабирование производственных площадок и проектное финансирование новых линий сборки.

Ответы на популярные вопросы о МС-21

Когда самолет начнет летать на регулярных рейсах?
Поставки начнутся после завершения всех сертификационных летных испытаний. Сейчас выполнено около половины программы.

Чем МС-21 лучше Boeing 737?
Основные преимущества — более широкий фюзеляж для комфорта пассажиров и инновационное композитное крыло, снижающее затраты на топливо.

В чем значимость двигателя ПД-14?
Это первый за десятилетия полностью российский гражданский двигатель нового поколения, что исключает зависимость от западных запчастей и сервиса.

Сколько времени займет полная замена импортного флота?
По предварительным оценкам авиапрома, на полное замещение потребуется от 8 до 10 лет.

Экспертная проверка:Артём Логинов, макроэкономист
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