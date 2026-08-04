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Российские заправки начали массово менять вывески и закрываться: что стоит за этой тенденцией

Экономика » Правила игры » Бизнес

Российский топливный ритейл столкнулся с масштабной волной временных закрытий: с начала года более 300 автозаправочных станций встали на ремонт или сменили вывески, что на 70% превышает показатели прошлого года. Пока крупные нефтяные холдинги оптимизируют логистику, независимые игроки вынуждены консервировать бизнес из-за отрицательной маржи и дефицита ликвидного сырья на бирже. Текущая ситуация на рынке, осложненная атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы и сокращением нормативов продаж, ставит под угрозу выживание частных сетей, провоцируя волну слияний и поглощений.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Масштабы "заправочной" паузы: статистика закрытий

Согласно данным аналитиков "ОМТ Консалт", с января текущего года работу приостановили 322 заправочные станции. Динамика впечатляет: в 2025 году за аналогичный период на реконструкцию ушло всего 189 точек. Сегодня вне игры находится почти 2% всей российской инфраструктуры АЗС. Основной удар пришелся на независимые сети, такие как "Газойл", "Звезда" и MMK Petrol — на их долю выпало 105 закрытий. Средний и малый бизнес суммарно поставили на паузу работу более 150 объектов.

Вертикально интегрированные компании (ВИНК), включая "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть", действуют осторожнее: у них временно не работают 67 станций. Однако общая тенденция тревожна — количество объектов в стадии долгосрочной реконструкции выросло до 1,89% от общего числа АЗС в стране, что в абсолютных цифрах превышает 500 единиц.

"Рост числа закрытых станций — это не только плановое обновление фондов, но и защитная реакция бизнеса на ценовые диспропорции. Когда оптовая цена на бирже приближается к розничной, владельцу выгоднее закрыть объект под предлогом ремонта, чем фиксировать убыток с каждого проданного литра", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономические тиски: почему АЗС уходят с рынка

Главным триггером стал взрывной рост оптовых цен. Стоимость бензина АИ-92 на бирже в первой половине 2026 года подскочила на 18%, достигнув 63,7 тыс. рублей за тонну. Ситуацию усугубило решение правительства снизить нормативы обязательных продаж топлива через биржевые площадки с 15% до 10%. Это резко снизило ликвидность торгов и сделало бензин труднодоступным для частных заправщиков.

К логистическим проблемам добавилось падение маржинальности. Если в начале года чистая прибыль с литра АИ-92 достигала 8,8 рубля, то к середине лета этот показатель рухнул до 3,6 рубля. 

"Мы наблюдаем классический процесс консолидации рынка. Независимые игроки, не имеющие собственной переработки, оказываются в тупике. Текущая модель распределения ресурсов через прямые контракты ВИНКов оставляет биржевой сегмент обескровленным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Фактор влияния Последствия для рынка
Снижение биржевых нормативов до 10% Дефицит топлива для частных АЗС, рост внебиржевых цен
Падение маржи с 8,8 до 3,6 руб./л Работа "в ноль" или в убыток, массовая консервация станций
Атаки на инфраструктуру НПЗ Локальные перебои с поставками, введение лимитов на отпуск

Перспективы и риски для потребителей

Массовый ребрендинг часто является предвестником продажи бизнеса. Частные владельцы, не выдерживая давления закупочных цен, которые в июне выросли на 21,2% к прошлому году, выставляют активы на торги. Это может привести к монополизации рынка крупными корпорациями в регионах, где раньше была высокая конкуренция. Подобные структурные изменения неизбежно отразятся на кошельках водителей: инфляционное давление в смежных секторах уже создает опасные прецеденты.

"Для конечного потребителя сокращение числа работающих АЗС означает очереди и риск локального дефицита. Если правительство не вернет стимулы для биржевых торгов, мы увидим дальнейшее вымывание частного сектора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на АЗС

Почему заправки закрываются именно "на ремонт"?
Часто это легальный способ приостановить убыточную деятельность, сохранив лицензии и персонал. Также ремонт проводится при перепродаже станции новому владельцу для смены бренда.

Грозит ли России дефицит бензина?
Системного дефицита нет, но наблюдаются логистические сбои и неравномерность распределения топлива между сетями ВИНК и частниками, что создает локальные проблемы на трассах.

Поможет ли запрет на экспорт снизить цены?
Запрет сдерживает рост, но ключевым фактором остается объем предложения на бирже. Пока нормативы снижены, цены производителей будут оказывать давление на розницу.

Что делать владельцам дисконтных карт закрывшихся сетей?
При ребрендинге обязательства по картам лояльности часто аннулируются или переводятся в новую систему с потерей части бонусов. Рекомендуется использовать накопленные баллы до начала реконструкции.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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