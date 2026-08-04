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Единственный российский производитель телевизоров признан банкротом, но завод решили сохранить

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Арбитражный суд признал банкротом воронежское ООО "Квант" — единственного отечественного производителя телевизоров, чья продукция официально включена в реестр радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Несмотря на финансовую несостоятельность юрлица, ведомство заявило о планах по сохранению производства. Технологические линии демонтировать не будут, а само предприятие ожидает перезапуск после завершения юридических процедур, связанных с банкротством.

Рука переключает каналы пультом
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Рука переключает каналы пультом

Судьба воронежского завода и планы Минпромторга

Банкротство "Кванта" стало серьезным вызовом для сектора потребительской электроники, учитывая его статус в реестре Минпромторга. Однако в министерстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем. Главная цель — не допустить уничтожения производственных мощностей. В официальном сообщении ведомства отмечается, что работа по перезапуску площадки уже ведется. Это критически важно в условиях, когда импортозамещение в сложных отраслях остается приоритетом государственной политики.

"Банкротство конкретного юридического лица не всегда означает физическую смерть завода. Если активы сохраняются и технологические цепочки не разорваны, новый собственник или инвестор может быстро возобновить выпуск продукции под контролем профильных ведомств", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Новая компонентная база: московские модули для воронежских ТВ

Параллельно с решением юридических проблем "Кванта", Минпромторг выстраивает новую логистику комплектующих. Основным узлом любого современного телевизора является жидкокристаллический модуль. Теперь их производство локализовано в Москве на мощностях компании "Некс-Т". Предполагается, что именно столичные модули станут основой для телевизоров, которые начнут сходить с конвейера в Воронеже после его реанимации. Такая связка предприятий призвана снизить зависимость от иностранных поставок, подобно тому как инвестиции в автопром помогают создавать новые технологические платформы.

"Локализация производства ЖК-матриц и модулей внутри страны — это фундаментальный шаг. Без собственного производства ключевых узлов любая сборка остается зависимой от внешних шоков и логистических сбоев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно отметить, что процедура банкротства "Кванта" будет проходить в строгом соответствии с законодательством. Ведомство обещает проинформировать о точных сроках запуска обновленного производства позднее. Сейчас усилия сосредоточены на формировании устойчивой производственной цепочки, которая позволит сохранить за предприятием место в реестре отечественной радиоэлектроники.

"В делах о банкротстве стратегически важных производств ключевым фактором является сохранение рабочих мест и уникального оборудования. Если Минпромторг обеспечит плавный переход активов, рынок может даже не заметить временного простоя", — предположил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Сводная информация по ситуации с ООО "Квант"

Событие / Показатель Последствия / Рекомендация
Решение Арбитражного суда о банкротстве Смена собственника или запуск процедуры финансового оздоровления
Сохранение технологических линий Возможность быстрого возобновления сборки ТВ без закупки нового оборудования
Запуск производства модулей в Москве Обеспечение воронежского завода отечественными комплектующими
Статус в реестре Минпромторга Приоритет при госзакупках и право на меры господдержки после перезапуска

Ответы на популярные вопросы о будущем отечественных телевизоров

Исчезнут ли российские телевизоры из магазинов?
Нет, запасы продукции уже произведены, а банкротство юрлица не означает мгновенную остановку продаж. Перезапуск производства под новым управлением позволит сохранить присутствие бренда на рынке.

Будут ли телевизоры полностью российскими?
Минпромторг делает ставку на локализацию ЖК-модулей в Москве. Это значительно повышает процент "отечественности" продукта, хотя часть мелкой электроники может оставаться импортной.

Повлияет ли банкротство на гарантийное обслуживание?
Обязательства по гарантии обычно переходят к правопреемнику или обеспечиваются через авторизованные сервисные центры. Покупателям стоит следить за официальными разъяснениями производителя.

Почему завод в Воронеже так важен для экономики?
Это единственное предприятие в своем сегменте, имеющее официальное признание Минпромторга как отечественного производителя. Его сохранение критично для обеспечения технологического суверенитета в электронике.

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Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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