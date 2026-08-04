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На АЗС снова без лимитов: "Газпром нефть" открыла свободную заправку в крупных регионах России

Экономика » Сырье » Нефть

Сеть АЗС "Газпром нефть" объявила о полном снятии ограничений на продажу моторного топлива в ключевых регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Клиенты компании вновь получили возможность заправлять автомобили и наполнять канистры в любых необходимых объемах без искусственных лимитов. Решение возвращает привычный формат обслуживания на заправках, где оплата производится по факту залитого литража, что свидетельствует о стабилизации поставок и насыщении внутреннего рынка нефтепродуктов.

АЗС "Газпромнефть"
Фото: commons.wikimedia.org by Rash-its, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
АЗС "Газпромнефть"

География отмены ограничений: список регионов

Либерализация правил отпуска топлива затронула 13 субъектов Российской Федерации. В этот перечень вошли крупнейшие агломерации и промышленные центры, где традиционно фиксируется самый высокий трафик. Помимо Москвы и Подмосковья, свободная продажа бензина и дизеля возобновлена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Изменения коснулись также Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областей.

"Снятие лимитов — четкий сигнал рынку о том, что объемы производства нефтепродуктов позволяют полностью закрыть потребности как частных автовладельцев, так и коммерческого транспорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Особое внимание уделено южным направлениям и Поволжью: Краснодарский край, Татарстан и Чувашия также перешли на работу без лимитов. Это особенно важно в контексте продолжающегося роста внутреннего туризма и активной фазы логистических перевозок. Напомним, ранее в ряде регионов фиксировались временные ограничения, вводившиеся для предотвращения ажиотажного спроса и обеспечения бесперебойной работы станций.

Влияние на логистику и потребительский спрос

Возврат к системе "оплата после заправки" значительно ускоряет процесс обслуживания на АЗС, минимизируя очереди. Для бизнеса это означает упрощение заправки крупнотоннажного транспорта, которому требовались большие объемы дизельного топлива, не всегда вписывавшиеся в прежние лимиты. Текущая ситуация на оптовом рынке, где цены демонстрируют относительную стабильность, позволила нефтяникам отказаться от защитных мер.

"Свободный отпуск топлива в канистры важен для аграриев и малого бизнеса, использующего генераторы или спецтехнику. Это снижает транзакционные издержки и убирает лишние бюрократические барьеры при покупке", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Событие на топливном рынке Последствия для потребителя
Отмена лимитов на объем заправки Возможность заправки полных баков и доп. емкостей
Возврат постоплаты Сокращение времени нахождения на АЗС, удобство сервиса
Насыщение рынка Снижение вероятности дефицита популярных марок бензина

Инструменты мониторинга запасов для водителей

Несмотря на снятие ограничений, компания сохраняет цифровой контроль за наличием нефтепродуктов. Клиенты могут в режиме реального времени проверить наличие конкретных марок топлива (АИ-92, АИ-95, G-Drive или ДТ) на конкретной станции через мобильное приложение или официальный сайт. Это исключает ситуации, когда водитель приезжает на АЗС в период технического слива топлива из бензовоза.

"Стабильность поставок напрямую влияет на инфляционные ожидания. Когда топливо доступно без ограничений, это сдерживает рост цен в смежных отраслях, например, в доставке товаров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о заправке на АЗС

Можно ли теперь заправлять металлические и пластиковые канистры?
Да, ограничения на тару сняты, однако правила безопасности АЗС по-прежнему запрещают налив в емкости, не предназначенные для хранения ГСМ (например, в стеклянную тару или пластик, не имеющий антистатических свойств).

Останутся ли цены на прежнем уровне после отмены лимитов?
Розничные цены на АЗС регулируются рыночными механизмами и рекомендациями регуляторов. Отмена лимитов сама по себе не является поводом для изменения ценника, а лишь нормализует процесс покупки.

Нужно ли заранее проверять наличие топлива в приложении?
Это рекомендуется делать перед длительными поездками или при необходимости заправки специфическими марками топлива, чтобы убедиться в его наличии на конкретной АЗС в данный момент.

Действует ли отмена лимитов для юридических лиц с топливными картами?
Да, новые правила распространяются на всех клиентов сети, включая корпоративный сектор, если иное не предусмотрено индивидуальным договором на обслуживание.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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