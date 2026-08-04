На АЗС снова без лимитов: "Газпром нефть" открыла свободную заправку в крупных регионах России

Сеть АЗС "Газпром нефть" объявила о полном снятии ограничений на продажу моторного топлива в ключевых регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Клиенты компании вновь получили возможность заправлять автомобили и наполнять канистры в любых необходимых объемах без искусственных лимитов. Решение возвращает привычный формат обслуживания на заправках, где оплата производится по факту залитого литража, что свидетельствует о стабилизации поставок и насыщении внутреннего рынка нефтепродуктов.
Либерализация правил отпуска топлива затронула 13 субъектов Российской Федерации. В этот перечень вошли крупнейшие агломерации и промышленные центры, где традиционно фиксируется самый высокий трафик. Помимо Москвы и Подмосковья, свободная продажа бензина и дизеля возобновлена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Изменения коснулись также Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областей.
"Снятие лимитов — четкий сигнал рынку о том, что объемы производства нефтепродуктов позволяют полностью закрыть потребности как частных автовладельцев, так и коммерческого транспорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Особое внимание уделено южным направлениям и Поволжью: Краснодарский край, Татарстан и Чувашия также перешли на работу без лимитов. Это особенно важно в контексте продолжающегося роста внутреннего туризма и активной фазы логистических перевозок. Напомним, ранее в ряде регионов фиксировались временные ограничения, вводившиеся для предотвращения ажиотажного спроса и обеспечения бесперебойной работы станций.
Возврат к системе "оплата после заправки" значительно ускоряет процесс обслуживания на АЗС, минимизируя очереди. Для бизнеса это означает упрощение заправки крупнотоннажного транспорта, которому требовались большие объемы дизельного топлива, не всегда вписывавшиеся в прежние лимиты. Текущая ситуация на оптовом рынке, где цены демонстрируют относительную стабильность, позволила нефтяникам отказаться от защитных мер.
"Свободный отпуск топлива в канистры важен для аграриев и малого бизнеса, использующего генераторы или спецтехнику. Это снижает транзакционные издержки и убирает лишние бюрократические барьеры при покупке", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
|Событие на топливном рынке
|Последствия для потребителя
|Отмена лимитов на объем заправки
|Возможность заправки полных баков и доп. емкостей
|Возврат постоплаты
|Сокращение времени нахождения на АЗС, удобство сервиса
|Насыщение рынка
|Снижение вероятности дефицита популярных марок бензина
Несмотря на снятие ограничений, компания сохраняет цифровой контроль за наличием нефтепродуктов. Клиенты могут в режиме реального времени проверить наличие конкретных марок топлива (АИ-92, АИ-95, G-Drive или ДТ) на конкретной станции через мобильное приложение или официальный сайт. Это исключает ситуации, когда водитель приезжает на АЗС в период технического слива топлива из бензовоза.
"Стабильность поставок напрямую влияет на инфляционные ожидания. Когда топливо доступно без ограничений, это сдерживает рост цен в смежных отраслях, например, в доставке товаров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Можно ли теперь заправлять металлические и пластиковые канистры?
Да, ограничения на тару сняты, однако правила безопасности АЗС по-прежнему запрещают налив в емкости, не предназначенные для хранения ГСМ (например, в стеклянную тару или пластик, не имеющий антистатических свойств).
Останутся ли цены на прежнем уровне после отмены лимитов?
Розничные цены на АЗС регулируются рыночными механизмами и рекомендациями регуляторов. Отмена лимитов сама по себе не является поводом для изменения ценника, а лишь нормализует процесс покупки.
Нужно ли заранее проверять наличие топлива в приложении?
Это рекомендуется делать перед длительными поездками или при необходимости заправки специфическими марками топлива, чтобы убедиться в его наличии на конкретной АЗС в данный момент.
Действует ли отмена лимитов для юридических лиц с топливными картами?
Да, новые правила распространяются на всех клиентов сети, включая корпоративный сектор, если иное не предусмотрено индивидуальным договором на обслуживание.
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