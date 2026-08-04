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Сладкая инфляция набирает обороты: почему сахар дорожает втрое быстрее розничных цен

Экономика » Аграрный сектор

Российский сахарный рынок столкнулся с резким ценовым разрывом: оптовые закупки дорожают в три раза быстрее розницы. Несмотря на общую инфляцию в 6 %, стоимость этого социально значимого товара растет опережающими темпами, вызывая обеспокоенность как у ритейлеров, так и у конечных потребителей.

Сахар
Фото: https://unsplash.com by Daniel Kraus is licensed under Free
Сахар

Согласно данным "Чек Индекс", средняя стоимость килограмма сахара-песка сегодня составляет 75 рублей. Это на 9 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 14 % превышает показатели января. Для сравнения, рост цен на продовольствие в целом по стране укладывается в 4,6 %.

Основное напряжение сосредоточено в оптовом сегменте. К концу июля отпускные цены дистрибьюторов оказались на 26 % выше прошлогодних значений.

Крупные торговые сети сообщают, что на еженедельных торгах закупочная стоимость сахара за месяц увеличилась на 20-30 %. В условиях, когда государство усиливает контроль за ценообразованием, ритейлеры вынуждены искать баланс между наценкой и покупательской способностью.

"Наблюдаемый разрыв между оптом и розницей сигнализирует о накоплении издержек в цепочке поставок, которые рано или поздно будут переложены на полку", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему сокращаются посевные площади

Аналитики связывают текущую ситуацию с агротехническими факторами. По данным профильных ведомств, на 1 июня площади под сахарной свёклой в России сократились до 1,089 миллиона гектаров, что на 4,6 % меньше прошлогоднего уровня. Аналогичные проблемы с волатильностью стоимости фиксируются и в других секторах, например, при реализации меда на ярмарках.

"Сокращение посевных площадей создает долгосрочный дефицит предложения, на что рынок реагирует ростом стоимости сырья уже в середине сезона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мнение профильных экспертов

Ситуация требует внимательного анализа, так как рынок продовольствия остается чувствительным к логистическим изменениям и санитарному контролю импортных товаров. В то время как одни категории товаров, такие как грузинская форель, показывают рост предложения, сахар остается зависимым от урожайности внутренних культур.

"Для потребителя важно разделять сезонные колебания и фундаментальные факторы инфляции, однако текущий тренд по сахару выходит за рамки привычных сезонных правок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Событие / Показатель Последствия / Эффект
Сокращение посевов свёклы на 4,6 % Снижение прогнозируемого объема урожая, рост закупочных цен.
Оптовый рост цен на 26 % Давление на розничную маржу и рост цен на прилавках.
Рост цен на продукты (4,6 % против 6 % общей инфляции) Сахар выделяется как товар с аномально высокой динамикой.

Ответы на популярные вопросы о ценах на сахар

Почему сахар дорожает быстрее других продуктов?

Основная причина кроется в оптовом сегменте, где цены растут из-за сокращения посевных площадей свёклы и ожидаемого дефицита урожая.

Отразится ли это на стоимости других продуктов?

Да, сахар является компонентом многих производственных циклов, поэтому рост его цены может повлечь за собой удорожание кондитерских изделий и напитков.

Стоит ли ожидать дефицита в магазинах?

На текущий момент предпосылок для исчезновения товара с полок нет, однако корректировка цен вверх остается высокой вероятностью.

Что делать гражданам, чтобы оптимизировать расходы?

Эксперты советуют внимательно следить за акциями крупных сетей, так как розничные цены реагируют на изменения на рынке с некоторой задержкой.

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Экспертная проверка: Артём Логинов (макроэкономист), Никита Волков (финансовый аналитик), Илья Кравцов (финансовый консультант).
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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