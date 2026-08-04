Сладкая инфляция набирает обороты: почему сахар дорожает втрое быстрее розничных цен

Российский сахарный рынок столкнулся с резким ценовым разрывом: оптовые закупки дорожают в три раза быстрее розницы. Несмотря на общую инфляцию в 6 %, стоимость этого социально значимого товара растет опережающими темпами, вызывая обеспокоенность как у ритейлеров, так и у конечных потребителей.
Согласно данным "Чек Индекс", средняя стоимость килограмма сахара-песка сегодня составляет 75 рублей. Это на 9 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 14 % превышает показатели января. Для сравнения, рост цен на продовольствие в целом по стране укладывается в 4,6 %.
Основное напряжение сосредоточено в оптовом сегменте. К концу июля отпускные цены дистрибьюторов оказались на 26 % выше прошлогодних значений.
Крупные торговые сети сообщают, что на еженедельных торгах закупочная стоимость сахара за месяц увеличилась на 20-30 %. В условиях, когда государство усиливает контроль за ценообразованием, ритейлеры вынуждены искать баланс между наценкой и покупательской способностью.
"Наблюдаемый разрыв между оптом и розницей сигнализирует о накоплении издержек в цепочке поставок, которые рано или поздно будут переложены на полку", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Аналитики связывают текущую ситуацию с агротехническими факторами. По данным профильных ведомств, на 1 июня площади под сахарной свёклой в России сократились до 1,089 миллиона гектаров, что на 4,6 % меньше прошлогоднего уровня. Аналогичные проблемы с волатильностью стоимости фиксируются и в других секторах, например, при реализации меда на ярмарках.
"Сокращение посевных площадей создает долгосрочный дефицит предложения, на что рынок реагирует ростом стоимости сырья уже в середине сезона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Ситуация требует внимательного анализа, так как рынок продовольствия остается чувствительным к логистическим изменениям и санитарному контролю импортных товаров. В то время как одни категории товаров, такие как грузинская форель, показывают рост предложения, сахар остается зависимым от урожайности внутренних культур.
"Для потребителя важно разделять сезонные колебания и фундаментальные факторы инфляции, однако текущий тренд по сахару выходит за рамки привычных сезонных правок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
|Событие / Показатель
|Последствия / Эффект
|Сокращение посевов свёклы на 4,6 %
|Снижение прогнозируемого объема урожая, рост закупочных цен.
|Оптовый рост цен на 26 %
|Давление на розничную маржу и рост цен на прилавках.
|Рост цен на продукты (4,6 % против 6 % общей инфляции)
|Сахар выделяется как товар с аномально высокой динамикой.
Основная причина кроется в оптовом сегменте, где цены растут из-за сокращения посевных площадей свёклы и ожидаемого дефицита урожая.
Да, сахар является компонентом многих производственных циклов, поэтому рост его цены может повлечь за собой удорожание кондитерских изделий и напитков.
На текущий момент предпосылок для исчезновения товара с полок нет, однако корректировка цен вверх остается высокой вероятностью.
Эксперты советуют внимательно следить за акциями крупных сетей, так как розничные цены реагируют на изменения на рынке с некоторой задержкой.
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