Пенсионерам хотят выплатить до 24 432 рублей перед Новым годом: кому достанутся деньги и когда

В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий ввести ежегодную предновогоднюю выплату для всех российских пенсионеров. Авторы инициативы рассчитывают, что дополнительное финансирование поможет пожилым гражданам покрыть праздничные расходы, а установленный "минимальный порог" выплаты защитит интересы получателей небольших пенсий.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пятитысячные купюры

Детали предновогодней инициативы

Законопроект № 1289633-8, представленный 15 июля 2026 года, направлен на корректировку социальной поддержки граждан пенсионного возраста. Инициаторами выступили заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов и представители Партии пенсионеров.

Документ предлагает узаконить дополнительное зачисление средств перед новогодними праздниками. В пояснительной записке авторы указывают, что в декабре пожилые люди несут повышенную финансовую нагрузку, связанную с покупкой продуктов и подарков. Подобные социальные меры рассматриваются как способ повышения общего качества жизни.

"Любая инициатива, направленная на поддержание покупательной способности старшего поколения, требует тщательного анализа бюджетных возможностей. Важно понимать, как такие выплаты отразятся на структуре личного бюджета и смогут ли они стать системным инструментом", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Как рассчитывается сумма выплаты

Механизм распределения средств подразумевает, что размер "тринадцатой пенсии" будет равен размеру ежемесячного пособия гражданина. Однако для тех, чей доход ниже определенной отметки, предусмотрена страховка: установлена фиксированная минимальная сумма в 24 432 рубля.

Независимо от того, продолжает ли гражданин трудовую деятельность или вышел на заслуженный отдых, право на выплату сохраняется за всеми категориями пенсионеров. Вопрос выплат и регламентов фонда остается ключевым в обсуждении документа.

"Гражданам необходимо разделять кредитные обязательства и социальные бонусы. Если человек имеет ипотечные займы или долги, любая единовременная выплата требует разумного планирования, чтобы не оказаться в ситуации долговой ямы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Перспективы реализации проекта

В случае одобрения парламентом, закон должен вступить в силу с 1 июля 2027 года. Это позволит произвести первые начисления уже в декабре того же года. На данный момент законопроект находится на начальном этапе рассмотрения.

Эксперты отмечают, что, как и в случае с инициативами по компенсации расходов для других категорий граждан, окончательное решение будет зависеть от результатов бюджетного планирования.

"Вопросы налоговых льгот и дополнительных пособий всегда требуют оценки их влияния на государственную казну. Для пенсионеров важно следить за актуальной информацией от профильных ведомств", — объяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Событие Последствия / Эффект Принятие закона о выплате Дополнительный доход для пенсионеров в декабре Установление минимума 24 432 руб. Поддержка лиц с минимальным размером пенсии

Ответы на популярные вопросы о предновогодних выплатах

Кто получит выплату, если проект утвердят?

Выплата рассчитана на всех пенсионеров, вне зависимости от их статуса — работающих или неработающих.

Какова минимальная сумма бонуса?

Минимальный размер установлен на уровне 24 432 рублей для тех, чье основное пособие ниже этой суммы.

Когда можно ожидать первые деньги?

Если закон примут, вступление в силу намечено на 1 июля 2027 года, а первые выплаты пройдут в декабре 2027 года.

Влияют ли на выплату текущие кредиты пенсионера?

Выплата является социальной мерой, однако финансовое состояние граждан при наличии долгов требует грамотного распределения средств.

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