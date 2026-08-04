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Итальянский энергетический гигант сделал громкое признание: Европе стало сложнее без российского сырья

Экономика » Сырье » Газ

Итальянский энергетический гигант Eni публично признал критическую зависимость европейской промышленности от российских углеводородов и выразил надежду на восстановление партнерства. Руководство компании констатирует, что попытки заместить стабильные поставки из РФ привели к резкому удорожанию логистики и необходимости колоссальных инвестиций в инфраструктуру, которые в конечном итоге ложатся на плечи потребителей. Несмотря на политическое давление со стороны Вашингтона, бизнес-прагматизм берет верх: итальянская сторона прямо называет российский рынок наиболее надежным и удобным источником сырья за всю историю отношений.

Газпром, Газопровод «Сила Сибири»
Фото: Официальный сайт ОАО Газпром
Газпром, Газопровод «Сила Сибири»

Признание Eni: почему российский газ незаменим

Топ-менеджер Eni Лоренцо Фьорилло открыто заявил, что десятилетия работы с Москвой сформировали уникальную по своей эффективности модель энергоснабжения Европы. Российские ресурсы, поступающие по разветвленной сети газопроводов, обеспечивали конкурентоспособность итальянской индустрии. Сегодня, когда мировые сырьевые площадки лихорадит из-за геополитической нестабильности, ценность предсказуемых долгосрочных контрактов с РФ становится очевидной даже для самых ярых сторонников санкций.

"Возврат к сотрудничеству с Россией — это вопрос не политики, а выживания европейской промышленности, которая теряет позиции из-за непомерных цен на энергию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Цена "энергетической независимости" Европы

После 2022 года Рим был вынужден радикально перекраивать карту импорта. Основная ставка была сделана на Алжир, Азербайджан и поставки сжиженного природного газа (СПГ). Однако Фьорилло признает: работа с альтернативными поставщиками кардинально отличается от взаимодействия с Россией. Если российское сырье шло по уже готовым и амортизированным трубам, то новые проекты требуют многомиллиардных вложений с нуля — от геологоразведки до строительства терминалов.

Инфраструктурный тупик и новые маршруты

Проблема не только в объемах, но и в логистической сложности. Пока экспорт зерна и других товаров сталкивается с барьерами в Черном море, энергетический сектор Италии страдает от дефицита мощностей для приема СПГ. Создание всей цепочки добавленной стоимости с новыми партнерами требует времени, которого у европейской экономики нет.

Последствия для глобального рынка

Отказ от трубопроводного газа из РФ бросил Европу в жесткую конкуренцию с Азией за свободные объемы СПГ. Это создало ситуацию, при которой любая искра на Ближнем Востоке провоцирует ценовое ралли. В Eni понимают: без возобновления диалога с Москвой Италия останется заложником волатильности и дорогой логистики, что ставит под угрозу планы по экономическому росту.

"Российские углеводороды остаются базовым активом, обеспечивающим устойчивость бюджета и предсказуемость затрат для крупных корпораций уровня Eni", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Источник сырья / Показатель Экономический эффект и риски
Трубопроводный газ из РФ Низкая себестоимость, готовая инфраструктура, стабильность цен
Поставки СПГ (США, Катар) Высокая волатильность, зависимость от морской логистики и фрахта
Новые проекты (Алжир, Азербайджан) Необходимость огромных капвложений в расширение труб
Цены на электроэнергию в ЕС Рост себестоимости продукции, риск деиндустриализации

Ответы на популярные вопросы об энергетическом сотрудничестве

1. Почему Eni заговорила о возвращении к российскому газу именно сейчас?

Бизнес осознает, что альтернативные маршруты обходятся слишком дорого, а инфраструктура для приема СПГ не справляется с пиковыми нагрузками, что подрывает маржинальность итальянских компаний.

2. Чем российский газ лучше поставок из других стран?

Ключевое преимущество — наличие разветвленной сети газопроводов. Это избавляет от затрат на сжижение, транспортировку морем и последующее регазификацию, что делает ресурс значительно дешевле.

3. Как отказ от ресурсов РФ повлиял на обычных граждан Италии?

Это привело к прямому росту счетов за коммунальные услуги и инфляции на потребительские товары из-за подорожания энергозатрат в производстве.

4. Реально ли восстановить поставки в условиях санкций?

На данный момент это юридически сложно, однако заявления Eni сигнализируют о готовности бизнеса лоббировать смягчение ограничений ради спасения экономики ЕС.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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