Нефтяной гигант меняет стратегию: один из крупнейших НПЗ Германии перешел новому владельцу

Британская нефтяная корпорация BP завершила сделку по выходу из управления одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов Германии. Завод в Гельзенкирхене мощностью 12 млн тонн перешел в собственность независимой европейской Klesch Group. Продажа активов позволит BP сократить операционные расходы на $1 млрд и сосредоточиться на оптимизации своего глобального портфеля, который после реструктуризации будет насчитывать пять НПЗ в США и Европе. Это решение отражает общую тенденцию западных мейджоров по избавлению от энергоемких и сложных в управлении европейских мощностей на фоне волатильности сырьевых рынков.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Детали сделки: что потеряла BP и приобрела Klesch Group

Сделка охватывает не только сам нефтеперерабатывающий завод Gelsenkirchen, но и обширную инфраструктуру. В периметр продажи вошли резервуарный парк в Ботропе, химическое предприятие DHC Solvent Chemie GmbH, а также доли в логистических узлах и маркетинговых подразделениях, занимающихся небрендированным топливом и нефтехимией.

"Для BP этот шаг — попытка сбросить балласт в виде площадок с высокой долговой нагрузкой. Согласно отчетности, при балансовой стоимости активов в $549 млн, связанные с ними обязательства превышали $1,2 млрд. Фактически компания избавляется от финансового давления", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Покупатель, Klesch Group под руководством Гэри Клеша, планомерно расширяет свое присутствие в европейском секторе downstream. В распоряжении группы уже находятся заводы Хайде в Германии и Калундборг в Дании. Теперь под управление Klesch переходит комплекс в Гельзенкирхене с персоналом около 1800 человек, который является критически важным звеном для промышленности Северного Рейна-Вестфалии.

Экономический эффект и стратегия оптимизации

Реализация этого актива вписывается в масштабный план BP по распродаже имущества. К 2027 году компания намерена реализовать активы на общую сумму $20 млрд, из которых более половины уже законтрактовано или продано. Выход из Гельзенкирхена позволит корпорации сэкономить около $1 млрд на операционных издержках ежегодно. На фоне того, как глобальное промышленное производство сталкивается с новыми вызовами, мейджоры стремятся удерживать только самые прибыльные площадки.

"Мы видим перераспределение сил на топливном рынке Европы. Крупные игроки уходят в сторону менее энергоемких проектов, тогда как независимые группы вроде Klesch делают ставку на глубокую переработку и биотопливо, что требует гибкости управления, недоступной гигантам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Оставшийся портфель BP теперь сосредоточен на двух заводах в США (Cherry Point и Whiting) и трех в Европе (Castellon, Lingen и Rotterdam). Это позволяет компании минимизировать риски в условиях, когда нестабильность долговой системы США и валютные колебания заставляют инвесторов пересматривать стратегии вложений в тяжелую индустрию.

Исторический контекст и роль "Роснефти"

Интересно, что текущая структура владения НПЗ в Гельзенкирхене сформировалась в 2016 году. Тогда BP консолидировала 100% актива в результате масштабной реорганизации совместного предприятия Ruhr Oel GmbH с ПАО "НК "Роснефть"". В ходе той сделки российская компания, напротив, увеличила свои прямые доли в ряде других немецких НПЗ, таких как Bayernoil и PCK Raffinerie, укрепив свои позиции в энергетическом секторе Европы.

"Уход BP из Гельзенкирхена закрывает целую главу в истории переработки региона. Для новых владельцев ключевым вызовом станет интеграция мощных логистических цепочек, включая доли в трубопроводах NWO и терминалах в Нидерландах, в свою бизнес-модель", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие / Показатель Экономические последствия Продажа НПЗ в Гельзенкирхене Сокращение ежегодных операционных расходов BP на $1 млрд. Высокие обязательства актива ($1,26 млрд) Снижение долговой нагрузки на баланс корпорации BP Переход к Klesch Group Консолидация независимого игрока на рынке нефтехимии Германии Интеграция с биопроизводством Возможность модернизации завода под переработку пластика и выпуск биотоплива

Ответы на популярные вопросы о сделке BP и Klesch Group

Почему BP решила продать этот актив?

Основная причина — высокая стоимость содержания и долги, связанные с заводом. В рамках стратегии до 2027 года BP избавляется от низкорентабельных активов, чтобы высвободить капитал для более перспективных направлений и сократить издержки на фоне энергокризиса в ЕС.

Что получит Klesch Group от покупки?

Группа приобретает мощный промышленный узел мощностью 12 млн тонн с развитой сетью трубопроводов и доступом к морским терминалам. Это позволяет Klesch стать одним из ведущих независимых переработчиков в Европе, конкурируя с глобальными мейджорами.

Как это отразится на рынке топлива в Германии?

Смена собственника не должна привести к дефициту, так как завод продолжает работу. Однако Klesch может изменить продуктовую линейку, увеличив долю биокомпонентов и продукции нефтехимии для нужд местной промышленности Северного Рейна-Вестфалии.

Какова роль российских компаний в истории этого завода?

До 2016 года завод управлялся через СП с "Роснефтью". После раздела активов BP стала единоличным владельцем, но текущая продажа окончательно разрывает преемственность управления, сложившуюся в период активного присутствия российского капитала в немецком downstream.

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