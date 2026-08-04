Аптечные цены изменились: препараты экстренной контрацепции заметно подорожали за несколько лет

Российский фармацевтический рынок фиксирует устойчивый рост цен на препараты экстренной контрацепции, который продолжается уже несколько лет. По итогам 2025 года средняя стоимость одной упаковки увеличилась на 12,8%, достигнув отметки в 870 рублей, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Тенденция сохраняется и в 2026 году: за первое полугодие ценники в аптеках прибавили еще 7%, вплотную приблизившись к психологической отметке в 1000 рублей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт рассматривает таблетки

Динамика цен: расчеты аналитических агентств

Согласно мониторингу RNC Pharma, стоимость средств экстренной профилактики нежелательной беременности демонстрирует восходящий тренд. В первой половине 2026 года средний чек за упаковку составил 917 рублей. Эксперты отмечают, что динамика опережает общие темпы инфляции в ряде других категорий потребительских товаров.

Схожие цифры приводит и агентство DSM Group, чьи оценки традиционно считаются одними из самых консервативных на рынке. По их данным, в 2025 году средняя цена составила 895 рублей (рост на 12,3% к предыдущему периоду). К середине 2026 года стоимость реализации в розничном звене подскочила до 945 рублей за упаковку, что на 7,5% выше показателей прошлого года.

"Мы наблюдаем классическую коррекцию цен, связанную с ростом издержек на логистику и сырье. В отличие от сегмента, где стоимость сырья бьет по прибыли гигантов, в фармритейле эти расходы напрямую перекладываются на потребителя", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трехлетний цикл удорожания

Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma, подчеркивает, что текущий скачок не является разовой акцией. За последние три года совокупный рост цен на препараты данной группы составил около 35%. В 2024 году индексация составила 12,1%, а в 2023 году — 6,6%.

Специалисты DSM Group подтверждают масштаб изменений: за трехлетний период упаковка прибавила в цене 240 рублей (общий рост на 36,6%). Это создает определенное давление на потребительский рынок, особенно в условиях, когда внешние факторы, такие как валютные интервенции на мировых рынках, продолжают влиять на стоимость импортных субстанций, необходимых для производства лекарств.

"Для потребителя рост цены на 36% за три года — это сигнал к пересмотру структуры расходов. Важно понимать, что препараты экстренной помощи не входят в перечень ЖНВЛП с жестким госрегулированием цен, что дает производителям свободу маневра", — отметила в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Период / Показатель Последствия и эффект для рынка Рост цен на 35-36% за 3 года Снижение доступности препаратов для социально уязвимых слоев населения Средняя цена > 900 руб. (2026 г.) Смещение спроса в сторону более дешевых аналогов или отказ от покупки Отсутствие в перечне ЖНВЛП Риск дальнейшего бесконтрольного удорожания при колебаниях курса валют

Мнение экспертов о причинах роста

Аналитики выделяют несколько факторов, способствующих удорожанию. Во-первых, это усложнение цепочек поставок активных фармацевтических ингредиентов. Во-вторых, маркетинговые бюджеты аптечных сетей, которые компенсируют стагнацию в других категориях товаров за счет востребованных позиций.

"Статистика показывает, что покупатели стали чаще обращать внимание на ценники даже в аптеках. Это подталкивает рынок к поиску баланса, но пока мы видим только движение вверх из-за накопленной инфляции издержек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ценах на лекарства

Почему препараты экстренной контрацепции дорожают быстрее других лекарств?

Это связано с тем, что большинство таких препаратов не входят в список жизненно необходимых (ЖНВЛП), поэтому государство не ограничивает предельную наценку производителей и аптек.

Стоит ли ожидать снижения цен в конце 2026 года?

Аналитические данные за первое полугодие 2026 года показывают сохранение тренда на рост (+7%). Предпосылок для существенного снижения стоимости на данный момент нет.

Как рост цен влияет на аптечный ассортимент?

Аптеки стараются держать в наличии как оригинальные импортные бренды, так и более доступные отечественные дженерики, однако общая рыночная цена растет по всем позициям.

Зависит ли цена от региона РФ?

Да, средняя стоимость в Москве и крупных мегаполисах может быть выше за счет более высоких логистических и арендных затрат аптечных сетей, включенных в конечную цену.

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