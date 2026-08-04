Российское зерно меняет маршрут: проблемы на Черном море заставили искать новые пути экспорта

Атаки ВСУ на гражданские суда и портовую инфраструктуру в Азово-Черноморском бассейне спровоцировали критический сбой в логистике российского продовольствия. Из-за блокировки ключевых маршрутов, через которые проходит до 90% экспорта зерна, терминалы оказались переполнены, а судовладельцы массово отказываются от заходов в опасные зоны. Ситуация грозит не только падением доходов отечественных аграриев, но и глобальным скачком цен на пшеницу, так как заместить российские объемы на мировом рынке практически невозможно.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бункер на корабле с пшеницей

Южный логистический узел под ударом

Азово-Черноморский бассейн является основной артерией для российского агроэкспорта. По данным экспертов, через этот регион уходит более 80% зерновых и свыше половины поставок подсолнечного масла. Однако эскалация конфликта привела к фактической остановке отгрузок через Азовское море. После ударов по инфраструктуре порта Тамань, мощность которого достигает 5 млн тонн в год, и ограничений прохода через Керченский пролив, экспортеры столкнулись с невозможностью выполнения обязательств по графику.

"Блокировка южных портов вынуждает бизнес искать обходные пути, но надежность морской логистики сейчас зависит не только от графиков, но и от прямой безопасности судов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Минтранс уже сформировал оперативный штаб для координации перевозок в Азовском море. В задачи ведомства входит перераспределение грузопотоков между разными видами транспорта, чтобы избежать затоваривания элеваторов. Тем не менее, терминалы в Черном море уже работают на пределе возможностей из-за замедления темпов погрузки на танкеры и сухогрузы.

Альтернативные маршруты: Балтика, Каспий и Иран

В условиях рисков в Азово-Черноморском регионе экспортеры начали прорабатывать альтернативные векторы. Речь идет о портах Балтийского и Каспийского морей. Однако эти маршруты имеют свои ограничения: инфраструктура Северо-Запада не рассчитана на такие объемы зерна, а стоимость железнодорожной доставки существенно выше фрахта. Также рассматриваются мультимодальные схемы через Иран с выходом к портам Оманского залива для снабжения Индии.

"Переориентация потоков на Каспий и Балтику — мера вынужденная и дорогая. Это неизбежно отразится на конечной цене продукции на рынках, которые зависят от нашего продовольствия", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Сложность переориентации заключается и в географической привязке производства. Основной урожай собирают в южных регионах России, и транспортировка пшеницы на север страны для отправки через Балтику лишает продукцию ценовой конкурентоспособности. В то же время внутренние водные пути России пока не обладают необходимой пропускной способностью для полноценной замены морских маршрутов.

Фактор / Ограничение Экономические последствия Удары по портам АЧБ Остановка отгрузок, затоваривание складов, переполнение терминалов Рост страховых премий на фрахт Увеличение логистических издержек и снижение прибыли аграриев Переход на ж/д логистику Удорожание тонны продовольствия, дефицит вагонов-зерновозов Блокировка экспорта РФ Риск мирового роста цен на пшеницу на 15-20%

Последствия для внутреннего и мирового рынков

Россия обеспечивает более 20% мирового экспорта пшеницы. При полной блокировке южных путей на мировой рынок может не попасть до 35 млн тонн зерна. Для стран Северной Африки и Ближнего Востока это означает угрозу голода и резкий виток инфляции. Заместить такой объем предложения в короткие сроки другим производителям не под силу.

"На внутреннем рынке избыток предложения при невозможности экспорта приведет к обвалу цен. Для сельхозпроизводителей это означает работу на грани или ниже рентабельности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока мировые запасы позволяют сдерживать панику, но если экспортный кризис затянется на следующий сезон, последствия станут необратимыми. Внутри страны же накопление переходящих запасов при поступлении нового урожая создает дополнительное давление на элеваторные мощности и финансовую устойчивость фермерских хозяйств.

Ответы на популярные вопросы об ограничениях экспорта

Повысятся ли цены на хлеб внутри России из-за этих проблем? Нет, скорее наоборот. Из-за сложностей с вывозом зерна за рубеж, на внутреннем рынке образуется излишек продукции, что сдерживает или даже снижает оптовые цены на сырье.

Нет, скорее наоборот. Из-за сложностей с вывозом зерна за рубеж, на внутреннем рынке образуется излишек продукции, что сдерживает или даже снижает оптовые цены на сырье. Какие страны больше всего пострадают от перебоев? В зоне риска находятся Египет, Турция, Иран и страны Африки, которые являются основными покупателями российского продовольствия через Черное море.

В зоне риска находятся Египет, Турция, Иран и страны Африки, которые являются основными покупателями российского продовольствия через Черное море. Могут ли альтернативные пути полностью заменить южные порты? Полная замена невозможна из-за ограниченной пропускной способности Балтики и высокой стоимости логистики. Юг остается безальтернативным каналом для массового экспорта.

Полная замена невозможна из-за ограниченной пропускной способности Балтики и высокой стоимости логистики. Юг остается безальтернативным каналом для массового экспорта. Что делает государство для решения проблемы? Создан оперативный штаб Минтранса, разрабатываются новые маршруты через Каспий и Иран, а также рассматриваются меры поддержки аграриев в случае падения цен.

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