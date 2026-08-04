Специалисты Иркутского авиазавода завершили первый полет нового серийного лайнера МС-21-310

С аэродрома Иркутского авиационного завода (ИАЗ) совершил первый полет самолет МС-21-310 (бортовой номер 73362, заводской номер МС.0014). Это первый борт программы, собранный по серийной документации и технологиям с применением отечественных систем и двигателей ПД-14.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Аэродром в сумерках

Полет длился 1 час 23 минуты при максимальной высоте до 6000 метров и скорости до 600 км/ч. Экипаж "Яковлева" проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу бортового оборудования.

Технологический статус производства

В отличие от четырех опытных машин (73051, 73054, 73055 и 73057), которые создавались под западные компоненты и позже переделывались вручную, борт 73362 вышел из цеха окончательной сборки в серийном исполнении. Запуск этого самолета позволил проверить заводскую оснастку, технологические процессы и работу кооперации из нескольких сотен предприятий до завершения сертификации.

Наземные отработки борта на летно-испытательной станции (ЛИС) заняли более двух месяцев с мая текущего года. Сам самолет не будет передан в коммерческую эксплуатацию: он останется на заводе для наземных испытаний импортозамещенных систем и накопления опыта подготовки серийных машин.

Сборка самолета по серийным технологиям до получения сертификата позволяет избежать длительных задержек на финальных этапах производства и прохождении ЛИС при старте массовых поставок, — объяснил авиационный инженер, специалист по самолетостроению Александр Батуриди.

Сроки сертификации и план поставок

Заместитель министра промышленности и торговли Геннадий Абраменков сообщил, что выполнено более половины программы сертификационных полетов. За период январь-июль опытные машины совершили 136 полетов общим налетом 509 часов 52 минуты.

График реализации программы выглядит следующим образом:

Завершение испытаний: начало 2027 года;

Начало поставок: второе полугодие 2027 года;

Передача группе "Аэрофлот": восемь бортов в 2027 году, десять — в 2028 году.

В августе на подготовку к летным испытаниям передадут второй серийный самолет (МС.0015), также предназначенный для "Аэрофлота".

Сейчас на ИАЗ находятся в работе 18 машин: шесть на сборке планера и монтаже систем, шесть на стыковке отсеков фюзеляжа и две на агрегатной сборке. Это число соответствует объему первой партии.

Срок выхода на производственный темп в 36 самолетов в год перенесен на 2032 год (ранее планировалось достичь этого показателя на пять лет раньше).

Экспертная проверка: авиационный инженер, специалист по самолетостроению авиационный инженер, специалист по самолетостроению Александр Батуриди